Завернутая в рыболовную сеть Глюк’oZа возбудила фанатов

В своем Instagram Наталья опубликовала снимок с пляжа. Звезда позирует сидя на песке. Она облачена в серебристый купальник и накидку, напоминающую рыболовную сеть. "Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину – она смертельна", – написала исполнительница под фото.

Поклонники пришли в восторг от публикации: всего за пару часов набралось около 24 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев. Многим интернет-обывателям показалось, что певица напоминает героиню известной итальянской сказки "Находчивая девушка". По сюжету дочь рыболова выполняет оригинальное указание короля: прийти во дворец "ни одетой, ни раздетой". Изобретательная девица приезжает к монарху, обернувшись в рыбачью сеть.

Также фолловеры сравнивали Ионову с русалочкой и наперебой восхищались ее сексуальностью и шармом, мужчины отмечали, что такой образ звезды их возбуждает. "Русалочка классная такая!", "Русалочка", "Зачем сетку у рыбаков отняла?".

Наталья Ионова. ФОТО: Скриншот с Instagram

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.