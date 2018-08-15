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  • Память девичья! Деми Роуз устроила фотосессию на улице, но забыла кое-что надеть

Память девичья! Деми Роуз устроила фотосессию на улице, но забыла кое-что надеть ФОТО!

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23-летняя модель, которую называют британской Ким Кардашян, решила развлечь себя шопингом на Ибице и оказалась в центре всеобщего внимания. Чтобы любоваться красивыми девушками, особый повод не нужен, но здесь он предоставился вполне, пишет Лайф.

По пути девушка также решила сделать снимки для нового приложения, которое она собирается запустить в конце августа. Для прогулки брюнетка с кукольным лицом и эффектными формами выбрала легкий оранжевый вязаный комплект из короткого топа с полностью открытыми плечами и длинных широких брюк.

Костюм отлично подчёркивал все изгибы. Правда, если приглядеться внимательнее, то образ становится ещё сексуальнее. Деми намеренно или специально, но забыла надеть нижнее белье. Образ получился довольно рискованным, чтобы появляться в публичных местах, но, похоже, Деми не привыкать шокировать людей — держалась она спокойно и уверенно.

Сквозь сетчатую ткань отчетливо просвечивали пикантные места. Недаром ягодицы Деми называют персиком, тут она угадала даже с цветом.

Модель выбирала, где получше свет, чтобы сделать селфи, и заглядывала в местные магазинчики, пока за ней охотились папарацци.

Также девушка захватила с собой малыша Тедди — карликового пуделя, которого завела недавно. Кажется, прогулка любимицы 7,2-миллионной армии поклонников в "Инстаграме" удалась.

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