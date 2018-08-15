Накануне приезда в Эстонию группа Serebro готовит сюрприз для своих поклонников

Эту новость участницы коллектива сообщили на своей страничке «ВКонтакте»: «У НАС СУПЕРРРРР НОВОСТЬ! Кто из вас ездит за рулём? Скоро в приложении Яндекс.Навигатор появится голос SEREBRO. Сейчас мы как раз пишем фразы для того, чтобы наша с вами поездка не была скучной. А какие бы фразы вы хотели слышать в навигаторе?»