Накануне приезда в Эстонию группа Serebro готовит сюрприз для своих поклонников

Популярная российская группа Serebro, которая 22 августа выступит на Таллиннском певческом поле в рамках фестиваля «Танцевальная волна», сообщила, что скоро голоса ее участниц можно будет услышать в приложении «Яндекс.Навигатор». Сейчас известное трио подбирает нужные выражения и команды для приложения.
Эту новость участницы коллектива сообщили на своей страничке «ВКонтакте»: «У НАС СУПЕРРРРР НОВОСТЬ! Кто из вас ездит за рулём? Скоро в приложении Яндекс.Навигатор появится голос SEREBRO. Сейчас мы как раз пишем фразы для того, чтобы наша с вами поездка не была скучной. А какие бы фразы вы хотели слышать в навигаторе?»
«Яндекс» – крупнейший в России технологический гигант, его приложения «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Навигатор», а также интернет-услуги широко применяются и в Эстонии.
22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.