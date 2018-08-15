Ср, 15.08.2018
Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Группа «Вирус» об Эстонии: ну и дорогой у вас бензин! Эксклюзивное интервью

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Promo

Исполнители суперхита «Ручки» - группа «Вирус», которая уже на следующей неделе выступит на столичном Певческом поле в рамках фестиваля «Танцевальная волна», пообщалась с порталом Limon накануне своего приезда в Эстонию.

– Ребята, вы так часто бываете у нас в гостях. Устраивают ли вас наши цены на продукты? Что вам кажется у нас слишком дорогим?

– Особой разницы в ценах на продукты по сравнению, например, с Москвой, мы не видим. А вот дорогой у вас – бензин!

– Где вкуснее кормят – в Москве или в Таллинне? Что запомнилось из эстонской кухни?

– Нам, как гостям, кажется, что у вас вкуснее. Из того, что запомнилось – это манный мусс и сыр Lapimaa Juust на гриле.

– Вы у нас часто выступаете в городах, где почти все зрители – эстонцы. Как вас принимают и были ли какие-то неловкие моменты?

– Абсолютно всегда принимают тепло и прекрасно! Мы чувствуем настоящую любовь эстонской публики и всегда выходим на бис по несколько раз! Мы, пожалуй, единственная группа из России, у которой так много концертов на территории Эстонии. Неловких моментов не было. Были только очень милые, когда даешь микрофон кому-нибудь в зале, а он или она на ломаном русском пытается подпевать фразы из нашей песни. Это очень приятно!

– Продолжите фразу: Если вас будут возить по Эстонии на Тойоте или Опеле, вы...

– ...выезжать будем заранее! (смеются)

22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе множество значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ