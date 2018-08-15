– Ребята, вы так часто бываете у нас в гостях. Устраивают ли вас наши цены на продукты? Что вам кажется у нас слишком дорогим?

– Особой разницы в ценах на продукты по сравнению, например, с Москвой, мы не видим. А вот дорогой у вас – бензин!

– Где вкуснее кормят – в Москве или в Таллинне? Что запомнилось из эстонской кухни?

– Нам, как гостям, кажется, что у вас вкуснее. Из того, что запомнилось – это манный мусс и сыр Lapimaa Juust на гриле.

– Вы у нас часто выступаете в городах, где почти все зрители – эстонцы. Как вас принимают и были ли какие-то неловкие моменты?

– Абсолютно всегда принимают тепло и прекрасно! Мы чувствуем настоящую любовь эстонской публики и всегда выходим на бис по несколько раз! Мы, пожалуй, единственная группа из России, у которой так много концертов на территории Эстонии. Неловких моментов не было. Были только очень милые, когда даешь микрофон кому-нибудь в зале, а он или она на ломаном русском пытается подпевать фразы из нашей песни. Это очень приятно!

– Продолжите фразу: Если вас будут возить по Эстонии на Тойоте или Опеле, вы...

– ...выезжать будем заранее! (смеются)