Ср, 15.08.2018
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СМИ рассказали, как провел последние дни тяжелобольной Эдуард Успенский

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Эдуард Успенский в Таллиннской Центральной библиотеке

ФОТО: Postimees.ee

Несмотря на то, что медики предлагали писателю отправиться в больницу, он решил остаться дома.

Накануне стало известно о смерти известного писателя Эдуарда Успенского. Теперь в СМИ поступают подробности последних дней его жизни.

Как удалось выяснить изданию Dni, за две недели до смерти медики предлагали госпитализировать Успенского, но он отказался от врачебной помощи и остался в своем доме, расположенном в Новой Москве, где и скончался впоследствии.

Известно, что в течение длительного времени писатель боролся с онкологическим заболеванием. Его лечили и российские, и зарубежные специалисты, в частности врачи в Германии.

Однако относительно недавно, практически сразу же после возвращения из европейской страны, писатель почувствовал себя хуже. Российские медики настаивали на его госпитализации и пребывании под наблюдением, однако Успенский решил остаться дома, где провел всего две недели.

Ранее сообщалось, что Успенский прошел четвертый курс химиотерапии. Писатель говорил о том, что перестал чувствовать свои пальцы, а в начале августа медики приезжали к нему домой после того, как он потерял сознание, и даже тогда он отказался ехать в больницу.

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