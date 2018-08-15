СМИ рассказали, как провел последние дни тяжелобольной Эдуард Успенский

Накануне стало известно о смерти известного писателя Эдуарда Успенского. Теперь в СМИ поступают подробности последних дней его жизни.

Как удалось выяснить изданию Dni, за две недели до смерти медики предлагали госпитализировать Успенского, но он отказался от врачебной помощи и остался в своем доме, расположенном в Новой Москве, где и скончался впоследствии.

Известно, что в течение длительного времени писатель боролся с онкологическим заболеванием. Его лечили и российские, и зарубежные специалисты, в частности врачи в Германии.

Однако относительно недавно, практически сразу же после возвращения из европейской страны, писатель почувствовал себя хуже. Российские медики настаивали на его госпитализации и пребывании под наблюдением, однако Успенский решил остаться дома, где провел всего две недели.