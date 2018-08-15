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  • Битва бикини: 77-летняя Людмила Максакова против 71-летней Татьяны Васильевой

Битва бикини: 77-летняя Людмила Максакова против 71-летней Татьяны Васильевой Почтенная красота!

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ФОТО: Коллаж Limon.ee/Instagram

В Сети постоянно сравнивают идеальные фигуры молодых актрис и совсем юных моделей. Поэтому такого поразительного бикини-баттла не ожидал никто. Актер Станислав Садальский предложил своим фолловерам сравнить внешний вид 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой, пишет Woman.ru.

На днях актер Станислав Садальский выложил в своем аккаунте в Instagram пляжные фотографии двух прославленных российских актрис театра и кино - 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой.

Садальский, который хорошо общается с обеими дамами, предложил своим подписчиками сравнить их фигуры и проголосовать, какая из знаменитостей выглядит лучше в темном бикини.

Поклонники отметили, что обе актрисы, несмотря на почтенный возраст, находятся в прекрасной форме.

«Так держать. Фору дадут молодым. Молодцы!», «Красотки девчонки! Хороши для их возраста!», «Обе великолепны. В теле нет лишнего ничего. Очень достойно выглядят», «Просто неповторимые - браво! Супер!», «Ничья! Достойны обе!» - выразили свой восторг фолловеры. Впрочем, некоторые отметили, что вместо раздельных комплектов звездам следовало бы отдать предпочтение слитным купальникам, которые подчеркнули бы достоинства их фигур и в то же время скрыли недостатки.

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