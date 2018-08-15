Битва бикини: 77-летняя Людмила Максакова против 71-летней Татьяны Васильевой

В Сети постоянно сравнивают идеальные фигуры молодых актрис и совсем юных моделей. Поэтому такого поразительного бикини-баттла не ожидал никто. Актер Станислав Садальский предложил своим фолловерам сравнить внешний вид 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой, пишет Woman.ru.
На днях актер Станислав Садальский выложил в своем аккаунте в Instagram пляжные фотографии двух прославленных российских актрис театра и кино - 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой.
Садальский, который хорошо общается с обеими дамами, предложил своим подписчиками сравнить их фигуры и проголосовать, какая из знаменитостей выглядит лучше в темном бикини.
Поклонники отметили, что обе актрисы, несмотря на почтенный возраст, находятся в прекрасной форме.
😃Вattle-Васильева бросила вызов-Максакова ответила - battle👍🏾 Потрясающие Актрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у слова battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво! Кстати, а кто круче? #садальский #максакова #латвия #взморье #юрмала #максакова #батл #васильева #актрисы #годыневластны #театр #купальники #ктокруче
«Так держать. Фору дадут молодым. Молодцы!», «Красотки девчонки! Хороши для их возраста!», «Обе великолепны. В теле нет лишнего ничего. Очень достойно выглядят», «Просто неповторимые - браво! Супер!», «Ничья! Достойны обе!» - выразили свой восторг фолловеры. Впрочем, некоторые отметили, что вместо раздельных комплектов звездам следовало бы отдать предпочтение слитным купальникам, которые подчеркнули бы достоинства их фигур и в то же время скрыли недостатки.