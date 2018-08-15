Битва бикини: 77-летняя Людмила Максакова против 71-летней Татьяны Васильевой

На днях актер Станислав Садальский выложил в своем аккаунте в Instagram пляжные фотографии двух прославленных российских актрис театра и кино - 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой.

Садальский, который хорошо общается с обеими дамами, предложил своим подписчиками сравнить их фигуры и проголосовать, какая из знаменитостей выглядит лучше в темном бикини.

«Так держать. Фору дадут молодым. Молодцы!», «Красотки девчонки! Хороши для их возраста!», «Обе великолепны. В теле нет лишнего ничего. Очень достойно выглядят», «Просто неповторимые - браво! Супер!», «Ничья! Достойны обе!» - выразили свой восторг фолловеры. Впрочем, некоторые отметили, что вместо раздельных комплектов звездам следовало бы отдать предпочтение слитным купальникам, которые подчеркнули бы достоинства их фигур и в то же время скрыли недостатки.