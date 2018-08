Битва бикини: 77-летняя Людмила Максакова против 71-летней Татьяны Васильевой

😃Вattle-Васильева бросила вызов-Максакова ответила - battle👍🏾 Потрясающие Актрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у слова battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво! Кстати, а кто круче? #садальский #максакова #латвия #взморье #юрмала #максакова #батл #васильева #актрисы #годыневластны #театр #купальники #ктокруче

A post shared by Стас Садальский️🎬 (@stassadal) on Aug 12, 2018 at 4:42am PDT