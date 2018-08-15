Ср, 15.08.2018
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  • И никакого нижнего белья! Ким Кардашян обескуражила поклонников прозрачным нарядом

И никакого нижнего белья! Ким Кардашян обескуражила поклонников прозрачным нарядом

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Kim Kardashian releases a photo on Instagram with the following caption: "Energy doesn\u2019t lie so trust those vibes you\u2019re getting". Photo Credit: Instagram *** No USA Distribution *** For Editorial Use Only *** Not to be Published in Books or Photo Books *** Please note: Fees charged by the agency are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material.

ФОТО: Instagram / Instagram

Если в случае с некоторыми звездами откровенные наряды и фото в стиле ню - это что-то сенсационное, то в случае с Ким Кардашян таковыми будут ее сдержанные образы. Практически каждый день Ким будоражит общественность своими новыми дерзкими амплуа, которые должны были бы надоесть публике, но они неизменно вызывают интерес у поклонников Кардашьян, пишет Viva.

Так, одним из последних самых обсуждаемых нарядов Ким стали облегающее серебристое боди и мини-юбка с откровенным разрезом. Казалось бы, ничего особенного, если бы не одно но: прозрачное боди Кардашян надела поверх голого тела и тем самым показала подписчикам немного больше обычного.  

ФОТО: Instagram / Instagram

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