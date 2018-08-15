И никакого нижнего белья! Ким Кардашян обескуражила поклонников прозрачным нарядом

Если в случае с некоторыми звездами откровенные наряды и фото в стиле ню - это что-то сенсационное, то в случае с Ким Кардашян таковыми будут ее сдержанные образы. Практически каждый день Ким будоражит общественность своими новыми дерзкими амплуа, которые должны были бы надоесть публике, но они неизменно вызывают интерес у поклонников Кардашьян, пишет Viva.