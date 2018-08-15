Уши спаниеля: певица Рита Ора показала некрасивый бюст

Риту Ору, несмотря на ее знойную красоту, давно занесли в список звезд с не самой красивой грудью. Но исполнительницу это не волнует, и она продолжает демонстрировать свой неидеальный бюст всем окружающим. Например, недавно она поделилась с фолловерами фото в золотом бикини. Да, в целом Рита выглядит идеально: плоский упругий живот, ни грамма жира на бедрах… Только вот бюст подкачал, пишет Wday.
«Такая обвисшая грудь, будто выкормила троих детей», – стали подкалывать звезду хейтеры в комментариях. А между тем, детей у Оры нет, да и лет ей всего 27. А ведь некоторые селебрити, например, Холли Берри или Элизабет Херли и на шестом десятке могут похвастаться идеальными формами, которым даже не требуется поддержка бюстгальтера. А вот Оре не помешало бы выбрать поддерживающее белье.
Но Рита гордится своей фигурой, особенно бюстом. Она может спокойно появиться на людях в прозрачной капроновой водолазке или «голом» платье. В одном из последних нарядов она снова засветила грудь, которая в глубоком декольте казалось не только обвисшей, но и ассиметричной.
Конечно, можно предположить, что девушке просто повезло с размером, а большая (и натуральная, а не силиконовая) грудь по законам гравитации не может быть идеально упругой. Но посмотрите на знаменитостей, у которых размер бюста еще внушительней, чем у Риты, а выглядят они не в пример лучше!