Уши спаниеля: певица Рита Ора показала некрасивый бюст

«Такая обвисшая грудь, будто выкормила троих детей», – стали подкалывать звезду хейтеры в комментариях. А между тем, детей у Оры нет, да и лет ей всего 27. А ведь некоторые селебрити, например, Холли Берри или Элизабет Херли и на шестом десятке могут похвастаться идеальными формами, которым даже не требуется поддержка бюстгальтера. А вот Оре не помешало бы выбрать поддерживающее белье.

ФОТО: Instagram / Instagram

Но Рита гордится своей фигурой, особенно бюстом. Она может спокойно появиться на людях в прозрачной капроновой водолазке или «голом» платье. В одном из последних нарядов она снова засветила грудь, которая в глубоком декольте казалось не только обвисшей, но и ассиметричной.

ФОТО: Instagram / Instagram

Конечно, можно предположить, что девушке просто повезло с размером, а большая (и натуральная, а не силиконовая) грудь по законам гравитации не может быть идеально упругой. Но посмотрите на знаменитостей, у которых размер бюста еще внушительней, чем у Риты, а выглядят они не в пример лучше!