Ср, 15.08.2018
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Баба-бомба! У Сергея Шнурова появилась новая возлюбленная

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Сергей Шнуров

ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik/Scanpix

Бракоразводный процесс с женой Матильдой в самом разгаре, а лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже успел обзавестись новой возлюбленной. Об этом поведал друг рок-музыканта Стас Барецкий.

«Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна», — рассказал бывший участник «Ленинграда» в интервью сайту kp.ru.

Кто именно покорил сердце непостоянной рок-звезды, Барецкий решил оставить пока в секрете.

Напомним, о разводе со своей третьей по счeту женой — Матильдой — Шнур объявил в конце мая. Музыкант опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом окружение фронтмена группы «Ленинград» утверждало, что причиной развода стала неверностьМатильды. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней Никой Белоцерковской.

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