Баба-бомба! У Сергея Шнурова появилась новая возлюбленная

«Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна», — рассказал бывший участник «Ленинграда» в интервью сайту kp.ru .

Кто именно покорил сердце непостоянной рок-звезды, Барецкий решил оставить пока в секрете.

Напомним, о разводе со своей третьей по счeту женой — Матильдой — Шнур объявил в конце мая. Музыкант опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом окружение фронтмена группы «Ленинград» утверждало, что причиной развода стала неверностьМатильды. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней Никой Белоцерковской.