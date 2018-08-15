Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте

Лада выступала на концерте в честь Дня строителя в Магнитогорске. Технический сбой прервал пение артистки на 20 минут. Собравшиеся на площади 30 тысяч человек, разгневанно освистали опозорившихся организаторов мероприятия и звезду.

После представители мэрии опубликовали официальный пресс-релиз, в котором обвинили ИП Болховских, который в свою очередь заключил договор с екатеринбургской фирмой ООО "Праздничная компания „Колесница судеб". Якобы администрация отвечала только за предоставление площадки и вывоз мусора.

Однако анонимные источники утверждают, что ИП Болховских занимался лишь сбором средств от спонсоров, а после оплатил „Колеснице судеб“ выступление звезд. За организацию мероприятия необходимо спрашивать с мэрии.

Эту информацию подтвердили представители "Колесницы судеб". Генеральный директор организации Тимур Бикбов рассказал, что его компания отвечала за бытовой райдер. А технические вопросы администрация города поручила местной компании "Джамбо".

По словам Бикбова, Лада должна была выступать 50 минут. После возникновения проблем со звуком она ждала еще 20 минут хотя, согласно договору, могла уйти. Артистка была готова отработать полное время, однако чиновники настояли, чтобы она сократила выступление, так как был запланирован праздничный салют.

Директор "Колесницы судеб" также сообщил, что ИП Болховских направила ему претензию о неустойке в 200 тысяч рублей за неполное выступление звезды. Якобы вести эти санкции потребовала мэрия.

Директор ООО "Джамбо" Виктор Мартынсон Винит во всем Ладу Дэнс. Якобы артистка не проконтролировала подготовку. "За несколько минут до концерта приехал какой-то неопытный мальчик, представился администратором Лады Дэнс, он понятия не имел о звуке, просто дал флешку", – сообщил он.

Сторону певицы представил юрист Дмитрий Андреев. Он сообщил, что организаторы сэкономили на райдере – взяли неопытного звукорежиссера, который заранее не проверил воспроизводятся ли фонограммы.

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