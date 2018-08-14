Отец Влада Соколовского об изменах сына: «Рита, прости, что не рассказал тебе»

Вот уже несколько дней в СМИ обсуждают предстоящий развод одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. В минувшие выходные 28-летняя певица поразила поклонников откровенным заявлением – муж никогда не был ей верен, поэтому она вынуждена расторгнуть их брак. «Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — сообщила Рита.

В стороне от громкого конфликта не остался и отец Влада, с которым Дакота всегда поддерживала доверительные отношения. Вслед за своей сестрой Андрей Соколовский прокомментировал семейный скандал.

«Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя, несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей, за все это время так и не поговорив со мной. Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом! Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих «бредней». Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь. Я переживаю и терплю эту боль вместе с тобой, потому что не смог объяснить, что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой», — отметил Андрей.

Позднее папа певца удалил пост, чтобы избежать атаки хейтеров. Напомним, что сам Влад пока никак не высказывался о последних событиях в личной жизни, а также ограничил комментарии в микроблоге. Его тетя Татьяна Нестерова пробовала дать понять, что у каждого в этой семье своя правда. Она советовала Рите и Владу преодолеть конфликтную ситуацию.

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on Jun 9, 2018 at 8:51am PDT

Тетя Влада Соколовского о разводе племянника: «Он женился слишком рано»

«У ребят замечательная семья, замечательный ребенок... Это же попросту был первый кирпичик, на который можно было наступить, поморщиться и идти дальше! Бережно, любя друг друга», — писала Нестерова.