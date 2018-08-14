Weekend Festival Baltic призывает водителей следовать организации движения в Пярну в эти выходные
14 августа 2018, 16:45
В четверг в Пярну начнется большой летний фестиваль Weekend Festival Baltic. Организаторы мероприятия вместе с охранной фирмой призывают водителей внимательно следить за организацией движения и временными знаками.
Ответственный за организацию движения охранной фирмы Meeskond Янно Пильт сказал, что на всей территории фестиваля запрещены как парковка, так и остановка, в том числе, запрещено парковаться вдоль дорог и улиц, так как это будет мешать передвижению других машин. «Просим всех водителей следовать указателям и знакам регулировщиков», - сказал Пильт.
Для парковки организаторы советуют воспользоваться недавно открытым парковочным домом Port Artur.