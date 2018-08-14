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Weekend Festival Baltic призывает водителей следовать организации движения в Пярну в эти выходные

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Weekend festivali ajal tuleks jälgida uut liikluskorraldust.

ФОТО: Jakob Meier

В четверг в Пярну начнется большой летний фестиваль Weekend Festival Baltic. Организаторы мероприятия вместе с охранной фирмой призывают водителей внимательно следить за организацией движения и временными знаками.

Ответственный за организацию движения охранной фирмы Meeskond Янно Пильт сказал, что на всей территории фестиваля запрещены как парковка, так и остановка, в том числе, запрещено парковаться вдоль дорог и улиц, так как это будет мешать передвижению других машин. «Просим всех водителей следовать указателям и знакам регулировщиков», - сказал Пильт.

Liikluskaart Weekend festivali ajal

ФОТО: Weekend

Для парковки организаторы советуют воспользоваться недавно открытым парковочным домом Port Artur.

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