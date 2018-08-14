Weekend Festival Baltic призывает водителей следовать организации движения в Пярну в эти выходные

Ответственный за организацию движения охранной фирмы Meeskond Янно Пильт сказал, что на всей территории фестиваля запрещены как парковка, так и остановка, в том числе, запрещено парковаться вдоль дорог и улиц, так как это будет мешать передвижению других машин. «Просим всех водителей следовать указателям и знакам регулировщиков», - сказал Пильт.