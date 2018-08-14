Группа «Вирус» удивила организаторов «Танцевальной волны» своими требованиями относительно отеля

Группа «Вирус», которая выступит 22 августа на Таллиннском певческом поле, удивила организаторов «Танцевальной волны» своим странным райдером.
Участники группы «Вирус», получившей известность на рубеже веков благодаря своему суперхиту «Ручки», подчеркивают, что ни в коем случае не хотят размещаться в отеле с винтажной или старинной обстановкой. Это автоматически исключает почти все отели Старого города. Также артисты отмечают, что не желают ночевать в срубах или деревянных домах, поскольку у одного из членов коллектива аллергия на сосну.
Не менее звездные запросы у «Вируса» относительно еды и напитков. За кулисами для них должна быть подготовлена вода трех сортов – Vittel, «Боржоми» и специальная вода La Roche-Posay. Хотя артисты предпочитают подкрепляться фруктами, на тарелках не должно быть цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов и подобных фруктов.
Требования остальных участников «Танцевальной волны» организатор еще не получил.
22 августа на Таллиннском певческом поле пройдет фестиваль русской поп-музыки под открытым небом «Танцевальная волна», который соберет вместе одних из самых значимых звезд российского хит-парада. В этот вечер выступят: Вера Брежнева, Serebro, «Руки Вверх!», «Вирус» и Юлия Волкова.