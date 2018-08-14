Группа «Вирус» удивила организаторов «Танцевальной волны» своими требованиями относительно отеля

Участники группы «Вирус», получившей известность на рубеже веков благодаря своему суперхиту «Ручки», подчеркивают, что ни в коем случае не хотят размещаться в отеле с винтажной или старинной обстановкой. Это автоматически исключает почти все отели Старого города. Также артисты отмечают, что не желают ночевать в срубах или деревянных домах, поскольку у одного из членов коллектива аллергия на сосну.

Не менее звездные запросы у «Вируса» относительно еды и напитков. За кулисами для них должна быть подготовлена вода трех сортов – Vittel, «Боржоми» и специальная вода La Roche-Posay. Хотя артисты предпочитают подкрепляться фруктами, на тарелках не должно быть цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов и подобных фруктов.

Требования остальных участников «Танцевальной волны» организатор еще не получил.