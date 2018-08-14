Дочери Майкла Джексона сделали экстренную операцию

Гнойник грозил разорваться в любой момент, что могло бы привести к гибели 20-летней блондинки, пишет Лайф.
Дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон перенесла экстренную операцию. Об этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.
По словам девушки, хирурги удалили из её организма гнойный абсцесс размером с мяч для гольфа. Он мог взорваться и привести к гибели в любой момент.
Любопытно, что Пэрис отказалась от использования анестезии и позже поделилась ощущениями от пережитой операции.
— Это была самая сильная боль, которую я испытывала в жизни, — написала девушка в Instagram.
Операция тем не менее не помешала планам девушки. Уже на следующий день после госпитализации она спела на благотворительном мероприятии вместе со своей группой The Soundflowers.