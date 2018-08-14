Фото: растрепанную Аллу Пугачеву сняли в пижаме в магазине

"Мне больше нет необходимости скрывать фигуру за бесформенными балахонами,– признавалась ранее артистка репортерам. – Знаете, у меня ведь немного вещей. Даже шкафа нет, все на вешалках висит. Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации. К примеру, поранила недавно ногу, значит, надеваю обувь, которая не мешает ране, а под нее уже подбираю наряд. А бывает, нужно создать определенное настроение. Я смотрю на вещи и размышляю: "Вот в этом мне будет весело, а в этом могу кого-нибудь напугать. Мне сегодня это нужно? Почему бы и нет?" Или другой настрой: "Как меня сегодня все раздражает! Тогда и я буду всех раздражать и такое надену, такое, что все подумают, что с ней что-то не так".