Ким Кардашян в ярости из-за песни Канье, в которой он признается, что хочет заняться сексом с ее сестрами

Сeстры из клана Кардашян все как на подбор, поэтому не удивительно, что они присутствуют в фантазиях любого мужчины. И рэпер Канье Уэст не исключение. Оказывается, в глубине души певец хотел бы переспать с четырьмя сёстрами.

В песне XTCY исполнитель признаётся, что хотел бы заняться сексом сразу с четырьмя сестрами. При этом имён девушек Канье не называет. Но особо внимательные слушатели тотчас сообразили, что речь идёт о сестрах Ким Кардашян, которых как раз четыре.

«У тебя дурные мысли? У меня их больше. Ты хочешь переспать с сестрой своей жены? А я сразу с четырьмя», - говорится в композиции.

Ким Кардашян считает, что муж переусердствовал с эпатажем и перешел грань дозволенного, пишет Woman. «Миссис Уэст просто в ярости, ведь он даже не показал ей текст песни перед тем, как ее выпустить. Сестры Кардашьян-Дженнер считают композицию вульгарной и оскорбительной, они не хотят, чтобы их сексуализировали», — поведал аноним.