Розыгрыш билетов! Группа «Алиса» выступит в Таллинне с юбилейным концертом

«Алиса» - это идеология. «Алиса» - это стиль. «Алиса» - это движение. Которому нынче - 35 лет! Более чем третьвековая история группы хранит в себе многое. Преследования со стороны властей и официальные награды, безумства фанатов и относительные затишья, феерия рок-н-ролльной идеи, а затем - гармония и торжество веры. За 35 лет существования «Алиса» пережила многое, оставшись такой же мощной и энергичной единицей мирового музыкального пространства.

Двадцать альбомов, выпущенные группой, - это тоже своего рода история. Это актуальное движение от самодеятельного рок-н-ролльного протеста в советское время до веской волчьей мудрости и качественного европейского саунда сегодня. Некоторые пластинки оказались настолько великими, что публика не отпускает их и по сей день. Отсюда пошла традиция отмечать юбилеи культовых альбомов «Алисы» спустя десятилетия после выхода. «Энергия», «БлоАда», «Шабаш» грохочут на главных концертных площадках страны и много после своего появления.

ФОТО: Promo

За те 35 лет, что живет группа, в ней успело поиграть около десятка музыкантов. Каждый внес свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера: силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты - лучше всего ощущается на концертах. Особенно сейчас, когда «Алиса» отправляется в юбилейный тур.