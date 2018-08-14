Антигороскоп: пороки и недостатки различных знаков Зодиака

Окружающие либо всей душой любят, либо ненавидят Скорпиона. Относиться к этому человеку равнодушно просто невозможно. В отношениях с партнером он всегда доминирует, подавляя вторую половинку вне зависимости от пола. Измены для Скорпиона – привычное явление, в то время как сам этот человек ревнивец до мозга костей. Узнав об измене партнера, Скорпион может пойти даже на убийство.

Стрелец

Стрельцов частенько называют жизнерадостными лоботрясами, кутилами, которые, будь их воля, проводили бы все время в разношерстной компании хиппи. Эти личности не слишком приспособлены к жизни, а потому им просто необходима нянька. Считают себя непревзойденными дипломатами, но на деле не могут выстроить отношения даже в своей семье, из-за чего их встречи и влюбленности нередко сменяются расставаниями и разочарованиями.

Стрельцы безответственны, а потому положиться на них в важном деле едва ли можно. Умеют ловко врать и выдумывать, а потому к концу жизни могут написать целый роман своих выдуманных приключений. Называют себя альтруистами, хотя дорожка благих намерений, вытоптанная Стрельцами, ведет прямиком в ад.

Козерог

Представители знака Козерог – личности жесткие, страдающие от мании величия и всегда ставящие себя выше других. Это тираны, которые будут терроризировать, и своих домочадцев, и подчиненных на работе. До мелочей щепетильны, язвительны и мстительны. Уважают лишь деньги и грубую силу. Совершенно бездушные личности, взывать к чувствам которых попросту бесполезно.

У Козерога свое, спартанское представление о том, как нужно воспитывать детей. От этого человека не дождешься похвалы, даже одобрительный кивок он сопровождает замечанием, что могло быть и лучше. Представитель этого знака настоящий скупец, который будет содержать свою семью в нищете, а под полом прятать целое состояние. Наконец, этот человек обладает многими талантами, но из-за неспособности выйти за пределы установленных рамок, редко добивается всеобщего признания.

Водолей

По жадности Водолей может переплюнуть даже Козерога, хотя очень стыдится этого своего качества и тщательно скрывает его от окружающих. Не потратится без особенной необходимости, а отдыху на курорте предпочтет выход с палатками в лес. Просто так экономнее. Одалживать деньги Водолею себе дороже, ведь долги он просто не отдает.

Водолеев считают гениями и изобретателями. Вот только этим людям не хватает усидчивости, а потому редкое дело они доводят до конца. В то же время среди обитателей психиатрических лечебниц Водолеев больше всего. Это один из самых ненадежных партнеров для брака, ведь любви Водолея хватает на полгода и единственное что может удержать его – материальная зависимость. Утратив чувства к партнеру, этот человек бросает его без сожаления, что лишний раз говорит о цинизме Водолея.

Рыбы

Меланхолия и хандра были изобретены именно Рыбами. Обладатели самого депрессивного характера, они начинают болеть задолго до того, как вирус придет в город. Вечно на что-то жалуются и чем-то недовольны, а с самих «как с гуся вода» – всегда найдут себе оправдание и переложат ответственность на других.

Отдельно стоит сказать про мир фантазий, в котором предпочитают жить Рыбы. Они действительно предпочитают существовать в неком своем измерении, нередко путая реальность и вымысел. Рыбы – невообразимые спорщики. Любую информацию интерпретируют так, как им удобно, и готовы с пеной у рта доказывать, что их точка зрения является правильной. Чужую правоту Рыбы признают лишь тогда, когда в спор вмешивается грубая сила, ведь по характеру Рыбы трусливы.