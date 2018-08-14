Антигороскоп: пороки и недостатки различных знаков Зодиака

Давайте узнаем, какими пороками и недостатками обладают представители того или иного знака Зодиака, пиет Cluber.
Как правило, к гороскопам мы обращаемся, чтобы узнать о положительных чертах представителей знака Зодиака. Нам интересны достоинства человека, его возможности, перспективы роста и развития. Но ведь кроме достоинств каждый человек имеет и ряд недостатков. И вполне логично, что серьезное влияние на это оказывает астрология. Давайте узнаем, какими пороками и недостатками обладают представители того или иного знака Зодиака.
Овен
Овнов отличает горячность, поспешность и излишняя самоуверенность. Эти люди никогда не строят планы и не продумывают свои действия, они идут напролом, нередко больше теряя, чем приобретая. Неудивительно, что из-за таких необдуманных действий Овны нередко набивают шишки. А если дело затягивается, нетерпеливый Овен просто бросает его и переключается на другое.
Самоуверенность представителя данного знака играет злую шутку с этим человеком. Частенько он навешивает на себя такой воз из дел и забот, который попросту не может утянуть. А попросить помощи у окружающих ему не позволяет самолюбие. Наконец, Овны – невероятные спорщики, которые ради победы в споре готовы пойти на любую авантюру, даже с риском для жизни.
Телец
Бережливость Тельцов известна каждому. Но порой их накопительство принимает совершенно неприемлемые обороты – собственный дом они захламляют до предела, и выбросить хотя бы одну вещь, значит вдрызг разругаться с Тельцом. Представители данного знака довольно жадные натуры, хотя и называют эту черту характера бережливостью.
Невероятное упрямство – визитная карточка Тельца, которая далеко не всегда идет ему во благо. Если Телец упрется, переубедить его попросту невозможно. Более того, недальновидность людей данного знака и их неспособность видеть дальше своего носа, порой делают общение с Тельцом просто невыносимым.
Близнецы
Это «всезнайки», которые готовы без умолку рассказывать обо всем и ни о чем. Близнецы не любят углубляться в знания, однако поверхностно слышали обо всем, что позволяет им в любой беседе иметь свое мнение и спорить до хрипоты. Близнецы совершенно не умеют хранить секреты, а потому доверяя им сокровенную информацию, вы очень рискуете. К тому же это настоящие собиратели сплетен. А еще личности данного знака не умеют держать слово и не слышали о пунктуальности. Если Близнец что-то пообещает, то забывает буквально через пять минут, а договорившись о встрече, вы никогда не найдете его в условленном месте вовремя.
Близнецы хватаются за любую работу, ведь самоуверенности им не занимать. Вот только усидчивость не их конек, а потому бросить начатое на полпути – как раз в стиле Близнеца. Наконец, личности данного знака отличаются цинизмом, из-за чего отношение окружающих к этим людям всегда неоднозначное.
Рак
С детства Раков обзывают плаксами и ябедами. Эти люди настолько привязываются к родителям, что шагу не могут ступить без их мудрого совета. Наверное, поэтому и вырастают они такими изнеженными и обидчивыми. Рака можно обидеть не только словом, но даже интонацией, он болезненно воспринимает критику, а попытка подшучивать над ним может окончиться трагически.
Рак никогда не меняет своих убеждений, и даже если всем вокруг очевидно, что этот человек движется в никуда, донести эту мысль до него невероятно трудно. Сам по себе Рак – депрессивный знак, который легко впадает в депрессию и заражает этим всех окружающих. Он очень привязан к вещам, а потому понравившуюся рубашку занашивает до дыр. Дружит же Рак только с представителями «своего круга», с пренебрежением относясь к тем, кто ниже по статусу.
Лев
Лев считает себя «центром Вселенной», вокруг которого вращается буквально весь мир. По любому вопросу он имеет свое мнение, и считает его единственно правильным, даже не пытаясь выслушивать аргументы окружающих. А учитывая, что благодаря наглости и упорству Львы нередко возглавляют компании и организации, работать под началом такого человека очень трудно.
Нельзя не отметить любовь Льва к шикарной жизни и всевозможным наслаждениям. Радостям жизни Лев отдается полностью, всей душой, тратя на это все имеющиеся деньги и забывая о своих обязанностях. Нередко это наносит серьезный ущерб семье, бизнесу и деловой репутации Льва.
Дева
Консерватизм и педантизм нельзя назвать отрицательными качествами, но только если это не касается Дев. Они доводят данные понятия до абсолюта. У этих людей свой собственный свод правил поведения, от которого они не наступают ни на шаг. К людям, которые пренебрегают этими правилами (не следят за временем, меняют сферу деятельности, разводятся), Девы относятся с презрением. Сами же, в силу сложного и недоброжелательного характера, нередко остаются на всю жизнь холостяками и «старыми девами».
Отдельно стоит сказать о чистоплотности Дев. Своим желанием чистить, убирать и раскладывать все по полочкам, эти люди доводят окружающих до сумасшествия. Если же домашние не соблюдают правила, установленные Девой, в лице представителя данного знака они обретают опасного врага. Упомянем также гордыню, от которой страдают Девы. Нередко именно гордыня не позволяет им сделать шаг навстречу своему счастью, отчего они остаются одинокими и несчастными.
Весы
Представителей знака Весы называют отъявленными ловеласами, для которых понятие «семья» – пустой звук. Увлекаясь новым объектом обожания, они без сожаления бросают семью и детей. Неудивительно, что на протяжении жизни Весы успевают несколько раз побывать в браке. Представители данного знака очень капризны, дома способны становиться деспотами и тиранами, а потому домочадцам с ними живется трудно.
Нужно сказать, что Весы постоянно колеблются, медленно принимают решения, а потому в ситуациях, когда нужно действовать решительно и без оглядки, они однозначно проигрывают. Эти люди практически не умеют работать руками, чаще выбирают для себя творческие или управленческие профессии. Но с их нерешительностью такая работа превращается для сотрудников в ад.
Скорпион
Скорпиона можно назвать опасным хищником в мире людей. Это корыстный человек и великий интриган. Он готов «идти по трупам» ради карьерного взлета или получения желаемого. Скорпион изворотлив и очень опасен. Прикидываясь другом, он может попросту уничтожать вас ради собственной выгоды, а если Скорпион во всеуслышание объявит вас врагом, готовьтесь к самому худшему. Такой человек пойдет на любые жертвы, лишь бы насладиться местью, ведь мстительность – яркая черта характера этого знака.
Окружающие либо всей душой любят, либо ненавидят Скорпиона. Относиться к этому человеку равнодушно просто невозможно. В отношениях с партнером он всегда доминирует, подавляя вторую половинку вне зависимости от пола. Измены для Скорпиона – привычное явление, в то время как сам этот человек ревнивец до мозга костей. Узнав об измене партнера, Скорпион может пойти даже на убийство.
Стрелец
Стрельцов частенько называют жизнерадостными лоботрясами, кутилами, которые, будь их воля, проводили бы все время в разношерстной компании хиппи. Эти личности не слишком приспособлены к жизни, а потому им просто необходима нянька. Считают себя непревзойденными дипломатами, но на деле не могут выстроить отношения даже в своей семье, из-за чего их встречи и влюбленности нередко сменяются расставаниями и разочарованиями.
Стрельцы безответственны, а потому положиться на них в важном деле едва ли можно. Умеют ловко врать и выдумывать, а потому к концу жизни могут написать целый роман своих выдуманных приключений. Называют себя альтруистами, хотя дорожка благих намерений, вытоптанная Стрельцами, ведет прямиком в ад.
Козерог
Представители знака Козерог – личности жесткие, страдающие от мании величия и всегда ставящие себя выше других. Это тираны, которые будут терроризировать, и своих домочадцев, и подчиненных на работе. До мелочей щепетильны, язвительны и мстительны. Уважают лишь деньги и грубую силу. Совершенно бездушные личности, взывать к чувствам которых попросту бесполезно.
У Козерога свое, спартанское представление о том, как нужно воспитывать детей. От этого человека не дождешься похвалы, даже одобрительный кивок он сопровождает замечанием, что могло быть и лучше. Представитель этого знака настоящий скупец, который будет содержать свою семью в нищете, а под полом прятать целое состояние. Наконец, этот человек обладает многими талантами, но из-за неспособности выйти за пределы установленных рамок, редко добивается всеобщего признания.
Водолей
По жадности Водолей может переплюнуть даже Козерога, хотя очень стыдится этого своего качества и тщательно скрывает его от окружающих. Не потратится без особенной необходимости, а отдыху на курорте предпочтет выход с палатками в лес. Просто так экономнее. Одалживать деньги Водолею себе дороже, ведь долги он просто не отдает.
Водолеев считают гениями и изобретателями. Вот только этим людям не хватает усидчивости, а потому редкое дело они доводят до конца. В то же время среди обитателей психиатрических лечебниц Водолеев больше всего. Это один из самых ненадежных партнеров для брака, ведь любви Водолея хватает на полгода и единственное что может удержать его – материальная зависимость. Утратив чувства к партнеру, этот человек бросает его без сожаления, что лишний раз говорит о цинизме Водолея.
Рыбы
Меланхолия и хандра были изобретены именно Рыбами. Обладатели самого депрессивного характера, они начинают болеть задолго до того, как вирус придет в город. Вечно на что-то жалуются и чем-то недовольны, а с самих «как с гуся вода» – всегда найдут себе оправдание и переложат ответственность на других.
Отдельно стоит сказать про мир фантазий, в котором предпочитают жить Рыбы. Они действительно предпочитают существовать в неком своем измерении, нередко путая реальность и вымысел. Рыбы – невообразимые спорщики. Любую информацию интерпретируют так, как им удобно, и готовы с пеной у рта доказывать, что их точка зрения является правильной. Чужую правоту Рыбы признают лишь тогда, когда в спор вмешивается грубая сила, ведь по характеру Рыбы трусливы.
У каждого из нас имеются положительные и отрицательные черты характера. Важно лишь развивать в себе качества, делающие нас лучше, и исправлять недостатки, мешающие быть счастливыми!