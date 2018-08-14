Эвелина Бледанс VS Светлана Бондарчук: кто в 49 лет круче в бикини?

Тем, кто считает, что возраст не щадит никого, нужно посмотреть на Светлану Бондарчук и Эвелину Бледанс.

Они обе – прекрасный пример того, как долго могут оставаться моложавыми современные представительницы слабого пола.

Многие Интернет-пользователи даже высказали мнение о том, что Светлана и Эвелина после развода со своми мужьями просто расцвели.

Светлана Бондарчук разместила в своем фотоблоге снимок в очень смелом бикини насыщенного синего цвета. В свою очередь, Эвелина Бледанс опубликовала кадр, на котором позирует в белом раздельном купальнике.

A post shared by Sveta R (@a030aa) on Aug 13, 2018 at 12:24am PDT

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Aug 10, 2018 at 9:55am PDT

Фигуры обеих героинь этой спонтанной бикини-битвы были оценены как великолепные для их лет – стройные и подтянутые. Заметно, что и Светлана, и Эвелина не пренебрегают посещением спортзала.