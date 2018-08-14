Эвелина Бледанс VS Светлана Бондарчук: кто в 49 лет круче в бикини?

Светлана Бондарчук и Эвелина Бледанс – ровесницы, им по 49 лет. На днях обе известные в России дамы опубликовали в Сети свои снимки в бикини, что дало возможность сравнить двух знаменитостей, находящихся в потрясающей форме на пороге своего 50-летия, пишет Мedikforum.
Тем, кто считает, что возраст не щадит никого, нужно посмотреть на Светлану Бондарчук и Эвелину Бледанс.
Они обе – прекрасный пример того, как долго могут оставаться моложавыми современные представительницы слабого пола.
Многие Интернет-пользователи даже высказали мнение о том, что Светлана и Эвелина после развода со своми мужьями просто расцвели.
Светлана Бондарчук разместила в своем фотоблоге снимок в очень смелом бикини насыщенного синего цвета. В свою очередь, Эвелина Бледанс опубликовала кадр, на котором позирует в белом раздельном купальнике.
Фигуры обеих героинь этой спонтанной бикини-битвы были оценены как великолепные для их лет – стройные и подтянутые. Заметно, что и Светлана, и Эвелина не пренебрегают посещением спортзала.
После долгих споров подписчики сошлись во мнении, что Бондарчук в своем мини-бикини выглядит особенно эффектно. Ее физическая форма впечатляет!