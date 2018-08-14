Знаменитая супермодель и экс-ангел Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли и голливудский актер Джейсон Стэтхем вместе уже 8 лет, с 2010 года. В 2016 году они объявили о своей помолвке. В июне 2017 года у пары родился сын и свадьбу пришлось отложить. По сообщениям издания Daily Mail, пара сыграет свадьбу уже в этом году, пишет Сегодня.