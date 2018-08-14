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Самая старая в мире пара отпраздновала 208 лет на двоих Пять дочерей и тринадцать внуков!

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ФОТО: guinnessworldrecords.com

По данным Книги рекордов Гинесса, японская семейная пара установила мировой рекорд долгожительства. 

Эта история похожа на сказку: Масао Мацумото и Мияко Сонода вместе уже 80 лет. Возраст супругов на двоих составляет 208 лет.

ФОТО: guinnessworldrecords.com

Влюбленные поженились в далеком 1937 году. В возрасте 27 лет Масао, появившейся на свет в 1910 году, встретил 20-летнюю Мияко, родившуюся в 1917 году. Вскоре они поженились. 

208 лет на двоих

ФОТО: guinnessworldrecords.com

У супругов пять дочерей и тринадцать внуков. Самой старшей дочери 77 лет, а младшей — 66. В августе в семействе ожидается пополнение — родится 25-ый правнук Масао и Мияко.

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