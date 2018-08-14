Самая старая в мире пара отпраздновала 208 лет на двоих

Эта история похожа на сказку: Масао Мацумото и Мияко Сонода вместе уже 80 лет. Возраст супругов на двоих составляет 208 лет.

ФОТО: guinnessworldrecords.com

Влюбленные поженились в далеком 1937 году. В возрасте 27 лет Масао, появившейся на свет в 1910 году, встретил 20-летнюю Мияко, родившуюся в 1917 году. Вскоре они поженились.

208 лет на двоих ФОТО: guinnessworldrecords.com