Рита Дакота: быть жертвой и питаться жалостью не намерена

"С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьёй, преданностью и любовью, оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре", — написала сама Рита в соцсетях. Она призналась, что ушла от супруга сразу, как только узнала о его изменах. Причём, по словам Дакоты, женщины на стороне у супруга были и в самом начале их отношений, и когда она ждала ребёнка.

Поклонники и многие звёзды публично поддержали Дакоту и осудили Соколовского. "Как же не хочется верить в этот ужас! Девочка моя, держись. Помню, мы ужинали вместе и вы вдвоем успокаивали меня... — обратилась к Рите Ольга Бузова. — Как же так! Мне жаль его. Потерять такую женщину! Променять семью на похоть... Я никогда не пойму их... Я с тобой!"

"Друзья. Я благодарю всех вас за поддержку и сострадание. Я в шоке, скольким прекрасным сильным женщинам моя ситуация оказалась близка и созвучна, мне больно слышать это, я бы хотела обнять каждую из вас. Я написала пост про развод не для того, чтобы мусолить это, но для того, чтобы оставить за собой право быть честной и говорить правду, как я делала всегда. В конце концов, это единственное, чего у меня никогда не отнять. И вас у меня не отнять... На этом, собственно, всё. Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода было мне очевидно, но и этого я не позволю, невзирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное бельё напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своём разрушенном браке я не стану", — написала она в "Инстаграме".