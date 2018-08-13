Животик 39-летней Летучей произвел фурор

Лена Летучая отдыхает на Мальдивах. Она предстала перед камерой в модном полосатом купальнике черно-белого цвета, который подчеркнул все достоинства фигуры телеведущей.

A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on Aug 11, 2018 at 12:51am PDT

Пользователи соцсети восхитились точеными формами знаменитости. В свои годы Летучая телеведущая выглядит молодо и свежо. "Плоский животик, подтянутые бедра и это в 39 лет!", "Леночка! Вы восхитительны! Идеальны! Красивы! Супер!", "Шикарная фигура и купальник", "Шикарная женщина", – прокомментировали фото поклонники Летучей.

Были и те, кто предположил, что звезда увеличила губы. Но за ведущую тут же вступились ее фанаты. "У Елены всегда были такие губы, не нужно придираться к каждому кусочку ее тела! Не каждая девушка качает свои губы", – восхитились снимком телеведущей поклонники.

Отметим, зрители давно признали Лену Летучую самой стильной представительницей отечественного шоу-бизнеса. Знаменитость замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым, у которого есть двое детей от предыдущих отношений.