Внук нашел в гараже бабушкин Lamborghini

По данным сайта GTspirit, это один из 321 экземпляра модификации 5000S c ориентировочной стоимостью 400-500 тысяч долларов.

Lamborghini Countach, а также другие машины, среди которых есть Ferrari 308, были куплены дедушкой eriegin. В начале 80-х он собирался открыть дилерский центр по продаже эксклюзивных автомобилей, но из-за дорогой страховки был вынужден отказаться от затеи. Спорткары заперли в гараже на 20 с лишним лет.