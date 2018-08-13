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Внук нашел в гараже бабушкин Lamborghini

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ФОТО: reddit.com

Пользователь Reddit с именем eriegin обнаружил в гараже своей бабушки суперкар Lamborghini Countach, который простоял там больше 20 лет, пишет Сегодня.

По данным сайта GTspirit, это один из 321 экземпляра модификации 5000S c ориентировочной стоимостью 400-500 тысяч долларов.

Lamborghini Countach, а также другие машины, среди которых есть Ferrari 308, были куплены дедушкой eriegin. В начале 80-х он собирался открыть дилерский центр по продаже эксклюзивных автомобилей, но из-за дорогой страховки был вынужден отказаться от затеи. Спорткары заперли в гараже на 20 с лишним лет.

Despite the dust and rust, grandma’s 1981 Lamborghini Countach is the coolest from r/carporn

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