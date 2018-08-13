Лайма Вайкуле: «Вы разве не в Латвии живете? Не знаете, что в Крыму нам работать запрещено?»

Русский TVNET обратился к певице Лайме Вайкуле с просьбой прокомментировать ее скандальное заявление о том, что она не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар. Напомним, что высказывание Лаймы вызвало негативную реакцию у некоторых представителей российского шоу-бизнеса, в том числе у продюсера Иосифа Пригожина, актера Станислава Садальского и дрессировщика Эдгарда Запашного.
Лайма, говоря о Крыме, вы не боялись потерять своих поклонников из России?
Из-за чего мне бояться? Я не в политике, я ничего об этом не знаю, я читаю Библию в свободное время. Так что этот вопрос не ко мне.
Тем не менее вы высказались по поводу Крыма, заявили, что не поедете туда ни за какие гонорары?
Я не поеду работать в Крым. А вы разве не в Латвии живете, не знаете наши законы? Нам это запрещено.
Вопрос о Крыме для многих в России болезненный. Не получали ли вы угрозы после своего заявления?
О Господи, пока такого сумасшествия не было. Надеюсь, в России нет таких сумасшедших людей.
Вот Пригожин набросился на вас с критикой, обвинил в лицемерии...
Он показал себя в очень плохом свете, очевидно, у него мало славы. И он хочет прославиться за счет меня.
Может быть, кто-то из российских коллег по сцене высказал вам слова поддержки?
Откуда я знаю! Сейчас и посмотрим, кто вонючка, а кто нет.
Вы сказали, что рады распаду СССР. Что вы думаете о политической ситуации в Латвии накануне выборов?
Я уже сказала, что ничего не понимаю в политике и не могу туда влезать. Естественно, я рада распаду Союза. Я говорю только о музыкантах, не о представителях других профессий.
Я завидую в хорошем смысле музыкантам сегодняшним, которые могут быть людьми мира, слушать любую музыку, учиться и петь в любой стране, быть знаменитыми везде - это же счастье! И как этому не радоваться?
То же в России — молодые исполнители ездят за границу, снимают там клипы, записывают песни. И Валерия снимала клипы за границей. Что им с Иосифом мало России? Они и не живут в России. Это же лицемерие! Если мы начнем разбираться, то мало не покажется, но я не хочу об этом говорить. Мои критиканы сами пользуются теми благами, которыми я в свое время не могла пользоваться.
Вы не видите противоречия, о котором писал Пригожин: музыкантов из России вы на «Рандеву» приглашаете, а сами в Крым ехать не хотите?
Еще раз утверждаю, что я не в политике, я за дружбу между людьми, неважно какой они национальности. Поэтому и фестиваль наш интернациональный. Где я противоречу себе? Я как-раз очень последовательна... Это просто от скуки люди начинают цепляться к словам… Я не люблю врать, если меня спрашивают, я отвечаю честно, я не буду юлить.
Отметим, что слова Вайкуле о Крыме предсказуемо вызвали в России крайне негативную реакцию, так как вопрос "аннексии Крыма" в стране воспринимается очень болезненно. Позднее певица, шокированная реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме, ужаснулась тому, что происходит с российскими людьми.
В Общественной палате Крыма пообещали включить певицу в скандальное "крымское досье" и посоветовали не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек", передает Newsru.com.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков предложил наказать Вайкуле за ее отказ выступать в Крыму. "Что касается ответной реакции с нашей стороны, я считаю, ей стоит запретить выступать на территории России", - сказал он. По мнению Цекова, заявление Вайкуле имеет политический оттенок, но сказала она это, не подумав. Парламентарий добавил, что артистам не помешало бы воздержаться от политических заявлений, поскольку они не знают, что творится в кулуарах высших эшелонов власти, и какие именно события заставляют представителей политического истеблишмента принимать те или иные решения.
Продюсер фестиваля "Новая волна" Александр Румянцев в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил, что заявления Вайкуле не помешали ей согласиться на участие в фестивале, который пройдет в Сочи. Лайма Вайкуле выступит на его открытии 4 сентября. Румянцев в интервью РИА "Новости" отметил, что то, что "она считает по поводу Крыма, живя в другой стране, - это личное дело... У Лаймы такое мнение, а я так не считаю".
Продюсер Иосиф Пригожин назвал слова Вайкуле неправильными, подчеркнув, что настоящий музыкант должен быть свободным и выступать, несмотря на запреты. А своими словами она только оскорбила огромное количество своих российских поклонников.