Лайма Вайкуле: «Вы разве не в Латвии живете? Не знаете, что в Крыму нам работать запрещено?»

Лайма, говоря о Крыме, вы не боялись потерять своих поклонников из России?

Из-за чего мне бояться? Я не в политике, я ничего об этом не знаю, я читаю Библию в свободное время. Так что этот вопрос не ко мне.

Тем не менее вы высказались по поводу Крыма, заявили, что не поедете туда ни за какие гонорары?

Я не поеду работать в Крым. А вы разве не в Латвии живете, не знаете наши законы? Нам это запрещено.

Вопрос о Крыме для многих в России болезненный. Не получали ли вы угрозы после своего заявления?

О Господи, пока такого сумасшествия не было. Надеюсь, в России нет таких сумасшедших людей.

Вот Пригожин набросился на вас с критикой, обвинил в лицемерии...

Он показал себя в очень плохом свете, очевидно, у него мало славы. И он хочет прославиться за счет меня.

Может быть, кто-то из российских коллег по сцене высказал вам слова поддержки?

Откуда я знаю! Сейчас и посмотрим, кто вонючка, а кто нет.

Вы сказали, что рады распаду СССР. Что вы думаете о политической ситуации в Латвии накануне выборов?

Я уже сказала, что ничего не понимаю в политике и не могу туда влезать. Естественно, я рада распаду Союза. Я говорю только о музыкантах, не о представителях других профессий.

Я завидую в хорошем смысле музыкантам сегодняшним, которые могут быть людьми мира, слушать любую музыку, учиться и петь в любой стране, быть знаменитыми везде - это же счастье! И как этому не радоваться?

То же в России — молодые исполнители ездят за границу, снимают там клипы, записывают песни. И Валерия снимала клипы за границей. Что им с Иосифом мало России? Они и не живут в России. Это же лицемерие! Если мы начнем разбираться, то мало не покажется, но я не хочу об этом говорить. Мои критиканы сами пользуются теми благами, которыми я в свое время не могла пользоваться.

Вы не видите противоречия, о котором писал Пригожин: музыкантов из России вы на «Рандеву» приглашаете, а сами в Крым ехать не хотите?

Еще раз утверждаю, что я не в политике, я за дружбу между людьми, неважно какой они национальности. Поэтому и фестиваль наш интернациональный. Где я противоречу себе? Я как-раз очень последовательна... Это просто от скуки люди начинают цепляться к словам… Я не люблю врать, если меня спрашивают, я отвечаю честно, я не буду юлить.