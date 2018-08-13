Как в старые добрые времена: выступающие на фестивале We Love The 90s Nana и S Club прислали фанатам видео-приветствие

Рабочий график немецкого рэпера Nana очень плотный, поэтому музыкант снял приветствие прямо во время вождения автомобиля. Nana прославился на весь мир своим хитом «Lonely».

Поп-группа S Club, которую создал менеджер, работавший с группой Spice Girls, были популярны в конце 90-ых — первой половине 00-ых. На их счету полее 10 миллионов проданых пластинок, неоднократное завоевание первых сточек чартов и одно из первых реалити-шоу, которое показывало всему миру жизнь суперпопулярной группы.

На проходящем в четвертый раз фестивале We Love The 90s выступят несколько больших звезд 90-ых. Все Певческое поле заставят танцевать Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.