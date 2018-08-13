Барановская перестала скрывать свою любовь

Слухи о том, что у Юлии появился новый ухажер, возникли еще в начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающая ее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on Jun 10, 2018 at 7:04am PDT

Теперь же Барановская шлет возлюбленному трогательные послания. Она опубликовала в Instagram гифку, на которой, заигрывая, стреляет глазками на камеру. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь", – написала телеведущая ниже.

Поклонники вначале решили, что это сообщение адресовано ее экс-возлюбленному Андрею Аршавину. Однако звезда опровергла эти предположения. "Я действительно очень скучаю, люблю и жду, вот только не того, про кого вы написали! И еще один момент. Я никогда никому ничего не доказывала. Я просто жила и живу!" – заявила Юлия.

Фолловеры очень обрадовались счастью телеведущей. Они долго переживали, что расставание Юлии с отцом ее троих детей скажется на дальнейшей личной жизни, и Барановская никогда не сможет встретить любовь.

"Счастья! Счастья! И ноль внимания на все злые языки, сами сидят толстые и злые у разбитого карата и языком глупым чешут ! Смешно! Юля лучшая женщина и мать!", "Счастья!!", "А при чем здесь Аршавин??? Неужели Юлия не достойна более мужественного и внимательного мужчину? Иногда надо думать, что пишите)", "Вы очень хорошая мама. такая женственная, красивая, желаю вам обрести счастье женское. детки - просто прелесть", "Да неужели для такой красотки мужик не найдется! Счастья тебе, Юля! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудили интернет-обыватели.