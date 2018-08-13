Пн, 13.08.2018
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  • Поклонники с трудом узнают Мэрайю Кери после операции по уменьшению желудка

Поклонники с трудом узнают Мэрайю Кери после операции по уменьшению желудка Смотрите фото!

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Мэрайя Кери почти всю свою жизнь борется с лишними килограммами. Певица, сделавшая специальную операцию на желудке, не прекращает худеть и удивлять нас своим преображением, пишет Woman.

В последнее время почти никто не сомневается, что сейчас Мэрайя Кери выглядит лучше, чем в молодости. Все дело в том, что в прошлом году вес звезды достиг критической отметки в 120 килограммов.

ФОТО: BRIAN SNYDER / REUTERS

После этого певица решила взять себя в руки и отправилась в одну из лучших клиник Беверли-Хиллз, чтобы провести операцию по уменьшению размера желудка. Результат не заставил себя ждать. Всего через несколько месяцев после хирургического вмешательства, Мэрайя щеголяла в обтягивающих платьях, подчеркивающих ее изменившуюся фигуру. 

Судя по всему, Кери вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она выложила в Instagram фото, на котором ее с трудом узнали даже самые преданные фанаты.

В кадре певица позировала вместе со своим возлюбленным Брайаном Танакой на яхте. Судя по всему, влюбленные весело провели уикэнд. А вам нравится, как сейчас выглядит певица?

ФОТО: Scanpix

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