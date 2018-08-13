Артур Смольянинов и Дарья Мельникова ждут второго ребенка

Несколько дней назад стали поговаривать, что в семье актеров грядет очередное пополнение, однако супруги вновь предпочли не комментировать кулуарные разговоры и поздравления, которыми их буквально засыпали фанаты. Правда теперь радостное событие Мельникова уже не может скрыть даже за просторными нарядами. На видео, которым поделилась Кристина Асмус, близкая подруга молодой мамы, отчетливо виден округлившийся живот.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Напомним, долгое время актеров связывали лишь рабочие и дружеские отношения. Искра между ними пробежала на съемках сериала «Гетеры майора Соколова» и оказалась такой сильной, что уже спустя несколько месяцев влюбленные сыграли тайную свадьбу.

«Мы не делали из этого никакой тайны, просто пошли и поженились. Все решили, что мы сделали из этого тайну, потому что мы не сообщили о свадьбе во все издания. Мы просто взяли и расписались, и это не должно никого волновать, кроме нас», — позже признавалась Даша поклонникам.

Долгожданный первенец появился на свет уже спустя два года после свадьбы, мальчика нарекли Артуром. Несмотря на то, что актеры тщательно скрывают личную жизнь и очень редко делятся фотографиями малыша, фанаты убеждены, что однажды ребенок продолжит дело своих родителей.

К слову, карьера Артура сейчас находится на пике – он много снимается, играет в театре, а в год выходит сразу несколько популярных картин с его участием, чего нельзя сказать о Дарье. В последнее время Мельникова сбавила творческие обороты, посвятив себя воспитанию наследника.

Теперь же актерской семье вновь предстоит погрузиться в приятные хлопоты, ведь совсем скоро на свет появится их второй ребенок.