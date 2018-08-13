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  • Скончался «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Скончался «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

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ФОТО: vk.com

В Санкт-Петербурге ушел из жизни известный игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс. Ему было 48 лет. Причины смерти выясняются, передает Life.

О причинах смерти Михаила Басса не сообщается. Ему было 48 лет. В игре «Что? Где? Когда?» он дебютировал в 1990 году. В 2002 году Михаил Басс в составе команды Александра Друзя стал чемпионом мира.

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию», — рассказал о случившемся Александр Друзь.

Отметим, что «бессмертный» — это вполне официальный титул элитарного клуба. Его обладателями становились наиболее выдающиеся игроки «Что? Где? Когда?». А помимо «бессмертия», они наделяются еще одним отличительным признаком — красными пиджаками.

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