Скончался «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

О причинах смерти Михаила Басса не сообщается. Ему было 48 лет. В игре «Что? Где? Когда?» он дебютировал в 1990 году. В 2002 году Михаил Басс в составе команды Александра Друзя стал чемпионом мира.

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию», — рассказал о случившемся Александр Друзь.