Есть в каждом доме: назван предмет, провоцирующий девять видов рака

К такому выводу пришел эпидемиолог из Национального онкологического института США Чарльз Мэтьюз. По его словам, даже регулярный просмотр сериалов, телевизионных шоу и спортивных матчей очень вредит здоровью, передает "АиФ".

В связи с этим он рекомендует заменить сидение (или лежание) перед телевизором прогулкой на свежем воздухе. Даже если 60% времени вы проводите сидя, у вас есть еще четыре – шесть часов, чтобы завершить его активно.