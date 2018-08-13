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  • Есть в каждом доме: назван предмет, провоцирующий девять видов рака

Есть в каждом доме: назван предмет, провоцирующий девять видов рака

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Телевизор. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Пристрастие к частому просмотру телевизора чревато девятью видами онкологии, в том числе раком груди, легких, толстой кишки и мозга, пишет Сегодня.

К такому выводу пришел эпидемиолог из Национального онкологического института США Чарльз Мэтьюз. По его словам, даже регулярный просмотр сериалов, телевизионных шоу и спортивных матчей очень вредит здоровью, передает "АиФ".

В связи с этим он рекомендует заменить сидение (или лежание) перед телевизором прогулкой на свежем воздухе. Даже если 60% времени вы проводите сидя, у вас есть еще четыре – шесть часов, чтобы завершить его активно.

По данным Национального института здоровья США, регулярная физическая активность – это хотя бы по семь с половиной часов в неделю.

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