- Некоторое время назад к нам в редакцию поступила информация, что некая Юлия Волкова приобрела часть акций Таллиннского порта. Это, случайно, не вы?

- Пока нет (смеется). В таком бизнесе я пока не участвую.

- Какие ваши главные требования к организаторам концертов, без выполнения которых вы бы отказались выступать?

- У каждого артиста есть райдер, в котором прописаны все требования и пожелания, поэтому проблем с этим не возникает. Самое главное — это технический райдер, чтобы во время выступления на сцене все прошло как запланировано.

- Ходят слухи, что вы недавно вышли замуж. Скажите, у эстонских поклонников больше нет шансов?

- Личную жизнь я, как правило, не комментирую. Но могу сказать, что у меня все хорошо.