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Юлия Волкова рассказала о покупке акций Таллиннского порта ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ!

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Юлия Волкова

ФОТО: Фото организаторов

Популярная российская певица, бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова выступит в рамках музыкального фестиваля Танцевальная Волна 2018, который состоится 22 августа на таллиннском Певческом поле. По этому поводу портал Limon.ee позвонил артистке и задал ей несколько вопросов.

- Некоторое время назад к нам в редакцию поступила информация, что некая Юлия Волкова приобрела часть акций Таллиннского порта. Это, случайно, не вы?

- Пока нет (смеется). В таком бизнесе я пока не участвую.

- Какие ваши главные требования к организаторам концертов, без выполнения которых вы бы отказались выступать?

- У каждого артиста есть райдер, в котором прописаны все требования и пожелания, поэтому проблем с этим не возникает. Самое главное — это технический райдер, чтобы во время выступления на сцене все прошло как запланировано.

- Ходят слухи, что вы недавно вышли замуж. Скажите, у эстонских поклонников больше нет шансов?

- Личную жизнь я, как правило, не комментирую. Но могу сказать, что у меня все хорошо.

Напомним, Юля Волкова выступит 22 августа на фестивале Танцевальная Волна на таллиннском Певческом поле. Фестиваль соберет вместе одних из самых значимых звёзд российского хит парада! В этот вечер, помимо Юлии Волковой, выступят: Вера Брежнева, Serebro, Руки Вверх! и группа Вирус.

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