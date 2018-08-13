Нет слов! Супермодель Ирина Шейк надела на вечеринку крохотное платье из золота

Судя по всему, мероприятие было довольно масштабным. А главным условием попасть на него был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами.

ФОТО: Instagram / Instagram

Не отставала от них и Ирина, выбравшая для вечера золоте платье с глубоким вырезом, полностью украшенное золотыми пластинами, напоминающими перья. Дополнила образ модель не менее блестящими ботильонами, а волосы скромно собрала в пучок.

ФОТО: Instagram / Instagram