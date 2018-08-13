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  • Нет слов! Супермодель Ирина Шейк надела на вечеринку крохотное платье из золота

Нет слов! Супермодель Ирина Шейк надела на вечеринку крохотное платье из золота

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Irina Shayk releases a photo on Instagram with the following caption: "Metal mafia @mertalas \ud83d\ude43\ud83c\udf1a". Photo Credit: Instagram *** No USA Distribution *** For Editorial Use Only *** Not to be Published in Books or Photo Books *** Please note: Fees charged by the agency are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material.

ФОТО: Instagram / Instagram

Российская супермодель Ирина Шейк, ранее замеченная на отдыхе в шапочке из фольги, разместила в своем Instagram несколько снимков с вечеринки, прошедшей на Ибице в эти выходные, пишет Сегодня.

Судя по всему, мероприятие было довольно масштабным. А главным условием попасть на него был дресс-код, по причине чего все гости были одеты в блестящие наряды или костюмы с металлическими элементами.

ФОТО: Instagram / Instagram

Не отставала от них и Ирина, выбравшая для вечера золоте платье с глубоким вырезом, полностью украшенное золотыми пластинами, напоминающими перья. Дополнила образ модель не менее блестящими ботильонами, а волосы скромно собрала в пучок.

ФОТО: Instagram / Instagram

Примечательно, что на одном из фото Ирина Шейк запечатлена вместе с всемирно известным модельером Риккардо Тиши, чьей любимицей она давно является.

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