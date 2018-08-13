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  • Ух ты! 49-летняя актриса показала фото в купальнике, который не оставил места для фантазии

Ух ты! 49-летняя актриса показала фото в купальнике, который не оставил места для фантазии

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Актриса Рена Риффель, которая через полгода отпразднует юбилей — 50 лет, показала, какое бикини следует носить смелой женщине, которая хочет выделиться из серой массы.

Риффель — американская актриса и модель. Популярность она получила после роли в фильме «Шоугелз», которыфй вышел в 1995 году.

Недавно она снялась в фотосессии для компании Bare, которая производит каупальники. Для фотосессии Рена выбрала очень смелое бикини, которое показала больше плюсов ее фигуры, чем минусов.

Смотрите горячие фото!

Näitlejanna Rena Riffel Malibu rannas. 12/08/18.

ФОТО: DELOS / David Edwards / MEGA

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