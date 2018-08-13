Ух ты! 49-летняя актриса показала фото в купальнике, который не оставил места для фантазии
13 августа 2018, 13:15
Актриса Рена Риффель, которая через полгода отпразднует юбилей — 50 лет, показала, какое бикини следует носить смелой женщине, которая хочет выделиться из серой массы.
Риффель — американская актриса и модель. Популярность она получила после роли в фильме «Шоугелз», которыфй вышел в 1995 году.
Недавно она снялась в фотосессии для компании Bare, которая производит каупальники. Для фотосессии Рена выбрала очень смелое бикини, которое показала больше плюсов ее фигуры, чем минусов.
Смотрите горячие фото!