Папарацци: Элтон Джон вместе с мужем и сыновьями отдыхает во Франции

Звездная семья отправилась во Францию на Лазурный берег. Папарацци заметили Элтона и его близких в Сен-Тропе, когда певец с мужем и сыновьями загружались на яхту. Судя по всему, они вносят разнообразие в свой отдых на побережье и время от времени отправляются в открытое море. Вместе с ними отдыхает и друг певца Дэвид Вилльямс.