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Папарацци: Элтон Джон вместе с мужем и сыновьями отдыхает во Франции

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Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш отправились в отпуск. Конечно же, с собой они взяли своих сыновей — 4-летнего Элайджу и 6-летнего Захари.

Звездная семья отправилась во Францию на Лазурный берег. Папарацци заметили Элтона и его близких в Сен-Тропе, когда певец с мужем и сыновьями загружались на яхту. Судя по всему, они вносят разнообразие в свой отдых на побережье и время от времени отправляются в открытое море. Вместе с ними отдыхает и друг певца Дэвид Вилльямс.

Напомним, что 70-летний Элтон Джон и 54-летний Дэвид Ферниш официально зарегистрировали брак 21 декабря 2014 года. 25 декабря 2010 года на свет появился первый сын пары – Захари Джексон Левон Фениш-Джон, 11 января 2013 года второй – Элайджа Джозеф Даниэль Фениш-Джон. Обоих мальчиков выносила суррогатная мать.

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