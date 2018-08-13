Пн, 13.08.2018
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  • Фу, что это!? Гид нашел выброшенного на берег монстра с десятками извивающихся щупалец

Фу, что это!? Гид нашел выброшенного на берег монстра с десятками извивающихся щупалец ВИДЕО!

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ФОТО: скриншот

Необычное существо на одном из пляжей провинции Кьензянг, Южный Вьетнам, обнаружил местный экскурсовод и снял его на видео, передает Лайф.

Экскурсовод по имени Ду Нам Ду снял ролик, на котором показан странный бордово-коричневый монстр, который хаотично шевелит многочисленными изогнутыми во все стороны щупальцами. Его перенесли в помещение, чтобы получше рассмотреть. И загадочная находка изрядно озадачила местных жителей, пишет Daily Mail.

По словам Ду Нам Ду, он не понял, животное это, растение или что-то совсем неизвестное. Тем не менее чудище отпустили обратно в воду. А один из местных жителей озвучил устрашающее "пророчество" насчёт того, что он ещё вернётся.

"Это чудовище. Однажды оно вернется из океана. И будет в десять раз больше", - рассказывает он. 

Однако эксперты предполагают, что это один из видов водорослей, который таким образом отреагировал на соприкосновение с воздухом.

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