Агутин высказался о своем позоре на концерте

Агутин рассказал, что ему очень сложно было научиться трезвой жизни. Особенно тяжело давались выступления, ведь спиртосодержащие напитки давали некий кураж, так необходимый на сцене. Артист признается, что раньше всегда выпивал перед концертом, но в какой-то момент понял, что пора завязывать, тем более из-за пагубного пристрастия страдало не только здоровье, но и репутация – Агутин все чаще становился героем позорных эпизодов.

"Помню, давали на Красной площади какой-то сборный концерт. На улице было очень холодно. А выступать нужно было на открытой площадке. Концерт шел часа три, музыкантов было много. У нас в палатке имелся свой алкоголь. Все коллеги зашли к нам по разу, и я выпивал со всеми", – вспоминает вокалист. После Леонид еле вышел на сцену.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on Jul 31, 2018 at 1:30am PDT

"Но это еще были цветочки. После этого у меня был заказной концерт в помещении. Я приехал туда – там было очень тепло. Я добавил, мне показалось, что это должно меня взбодрить. Затем вышел… и пел, сидя прямо за столиками. Это я уже помню с трудом. Но утром было очень стыдно", – цитирует исполнителя "АиФ. Здоровье".