Установленная в лесу камера сняла доказательства существования йети

На ютуб-канале Nv Tv, посвящённом доказательствам существования снежного человека, появилось новое видео. Установленная в лесу скрытая камера якобы записала его рёв. С 20-й секунды...

В начале ролика царит полное спокойствие, но спустя какое-то время тишина сменяется криком, который трудно назвать звериным. Еще спустя несколько секунд непонятное существо начинает приближаться к камере. Это можно понять по звуку шуршащих листьев на земле и хрусту веток.