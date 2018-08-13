Пн, 13.08.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Установленная в лесу камера сняла доказательства существования йети

Установленная в лесу камера сняла доказательства существования йети

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Коллаж: Dailystar.co.uk

Загадочное видео появилось на ютуб-канале Nv Tv, где собрало уже почти 60 тысяч просмотров, пишет Лайф.

На ютуб-канале Nv Tv, посвящённом доказательствам существования снежного человека, появилось новое видео. Установленная в лесу скрытая камера якобы записала его рёв. С 20-й секунды...

В начале ролика царит полное спокойствие, но спустя какое-то время тишина сменяется криком, который трудно назвать звериным. Еще спустя несколько секунд непонятное существо начинает приближаться к камере. Это можно понять по звуку шуршащих листьев на земле и хрусту веток.

Исследователи, занимающиеся изучением снежного человека, сообщили Daily Star, что эти места славятся легендами о йети. Очевидцы не раз утверждали, что не только слышали непонятные звуки, но и издали видели, как огромное странное существо пробирается сквозь деревья.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ