Борис Гребенщиков и легендарный «Аквариум» представят в Таллинне свой новый альбом

Концерт пройдет в столичном Центре русской культуры. Билеты уже в продаже на TicketBest.ee.

Как всегда – предстоящий концерт окружен ореолом тайны! На сцену с БГ выйдут, как многие известные и любимые музыканты (как российские, так и западные), так и музыканты, появления которых никто даже не ожидает.

В творчестве «Аквариума» родилась целая эпоха: эпоха свежего воздуха, стихи Гребенщикова заставили думать и взрослеть. Песни группы воспитали не одно поколение: глубокие, наполненные сложным сплетением смыслов, они призывают остановиться, набрать того самого свежего воздуха в легкие и хоть на секунду – на выдохе – вспомнить о главном. Музыка «Аквариума» – бесконечный поиск ответов, на которые и целой жизни мало.

Борис Гребенщиков — один и в составе «Аквариума» — играет музыку уже больше 45 лет. Он записал десяток самиздатских альбомов и еще два с лишним десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным. Гребенщиков и сегодня играет рок. Но не только рок. Именно БГ первым из русских смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка, и он продолжает заниматься именно этим – показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское реггей и африканский сукусс, американский фолк и ирландские баллады. Уже почти 46 лет мудрый и невозмутимый БГ выходит на сцену и приветствует слушателей, многие из которых приходят на концерты вместе со своими подросшими детьми.

ФОТО: Pressifoto

Для своих поклонников Борис Борисович является намного большим явлением, чем «просто» кумиром. Его считают духовным наставником и предводителем. Культовая фигура русской культуры, отец-основатель советского рока, идеолог молодёжи 70-90-х — сам Гребенщиков без восторга относится к этим заслуженным титулам, предпочитая называть себя «человеком, делающий музыку».