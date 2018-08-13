Жена Сергея Шнурова хочет отсудить у него 90% имущества

Супруга лидера группировки "Ленинград" Матильда Шнурова предъявила бывшему мужу Сергею Шнурову судебный иск, согласно которому она претендует на подавляющую часть их общего состояния, включая банковские счета и средства коллектива, пишет Лайф.
После того как стало известно о разводе Шнурова с Матильдой, многие поспешили обвинить певца в разрушении брака, называя в качестве причин его измены. Однако, как оказалось, инициатором разрыва стала Матильда (Елена Мозговая).
Как пишет "Собеседник", разлад между супругами начался после того, как Матильда вернулась с курсов личностного роста из Франции. Она заявила, что их общение — это "обмен черной энергией" и он тормозит ее личностный рост, не давая развиваться.
Кроме того, Матильда (Елена Мозговая) увлеклась тусовками. "Как уже звучало в средствах массовой информации, в прошлом году Матильда в очередной раз отправилась гулять без мужа и внезапно пропала. Некие "доброжелатели" сообщили артисту, где и с кем его жена проводит время. После того как информация подтвердилась и он застал её в отеле с общим и весьма обеспеченным знакомым, Шнуров предложил жене развестись", — сообщает издание.
Шнуров же, напротив, пытался сохранить брак, одаривал Матильду подарками и вниманием. В конце концов, он тоже решил, что лучше им развестись.
Матильда уже подготовила документы, согласно которым ей должно отойти 90% общего имущества. За восемь лет брака пара сумела нажить немалое состояние. Практически весь заработок супруги вкладывали в недвижимость и дорогие автомобили. К тому же исполнитель зарабатывает в год порядка 30 млн долларов. Помимо этого, Шнуров владеет товарным знаком "Ленинград", и получает гонорары за выступления. Матильда является владелицей ресторана "Кококо" и балетной школы.