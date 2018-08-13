Жена Сергея Шнурова хочет отсудить у него 90% имущества

После того как стало известно о разводе Шнурова с Матильдой, многие поспешили обвинить певца в разрушении брака, называя в качестве причин его измены. Однако, как оказалось, инициатором разрыва стала Матильда (Елена Мозговая).

A post shared by Matilda Shnurova (@mshnurova) on Aug 6, 2018 at 5:37am PDT

Как пишет "Собеседник", разлад между супругами начался после того, как Матильда вернулась с курсов личностного роста из Франции. Она заявила, что их общение — это "обмен черной энергией" и он тормозит ее личностный рост, не давая развиваться.

Кроме того, Матильда (Елена Мозговая) увлеклась тусовками. "Как уже звучало в средствах массовой информации, в прошлом году Матильда в очередной раз отправилась гулять без мужа и внезапно пропала. Некие "доброжелатели" сообщили артисту, где и с кем его жена проводит время. После того как информация подтвердилась и он застал её в отеле с общим и весьма обеспеченным знакомым, Шнуров предложил жене развестись", — сообщает издание.

A post shared by Matilda Shnurova (@mshnurova) on Jul 21, 2018 at 10:58am PDT

Шнуров же, напротив, пытался сохранить брак, одаривал Матильду подарками и вниманием. В конце концов, он тоже решил, что лучше им развестись.