Искусство обмана: самые лживые знаки Зодиака

12 МЕСТО – КОЗЕРОГ

Козероги не любят и главное не умеют врать! «Оставаться честным до конца своих дней!» – таков девиз представителей этого знака зодиака. Даже в самые тяжелые моменты Ольга Бузова старается быть максимально открытой со своими поклонниками. Она не стала делать тайну из своего развода, честно признается в том, что сейчас ее сердце свободно, и ради того, чтобы не испытывать муки одиночества, с головой уходит в работу.

11 МЕСТО – СТРЕЛЕЦ

Стрельцы любят правду какая бы она ни была. Они не хотят быть обманутыми, и сами не проявляют интереса лгать. Певица Анна Седокова последнее время страдает от отсутствия мужского внимания. И если многие артистки старательно делают вид, что в их личной жизни все прекрасно, то бывшая участница «ВИА Гры» не боится осуждения и сострадания – она открыто говорит о том, что ей плохо без любимого человека рядом.

Анна Седокова ФОТО: Скриншот с Instagram

10 МЕСТО – ОВЕН

Овны являются очень честными людьми. Но порой их слова приносят боль окружающим, ведь их совсем не волнует, что будут делать с этой правдой окружающие. Не так давно Эвелина Бледанс рассказала о том, что знаменитый актер Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее сыном Семеном, который страдает синдромом Дауна. Артистку это возмутило – ведь для «особенных» детей очень важно иметь снимки со знаменитостями. После шумихи Эвелина все же извинилась перед Константином – ведь он имел полное право отказаться от снимка по любой причине.

ФОТО: Vladimir Trefilov / Sputnik

9 МЕСТО – ТЕЛЕЦ

Тельцы любят спокойную жизнь, а ложь – это постоянный экстрим и опасность, ведь вранье может всплыть наружу. Поэтому представители этого знака зодиака предпочитают жить так, чтобы им не приходилось лишний раз оправдываться. Звезда 90-х Андрей Губин не скрывает своего бедственного положения. Несмотря на то, что когда-то он пользовался огромной популярностью у девушек, артист так и не женился. Теперь он страдает, что не может наладить личную жизнь.

8 МЕСТО – ДЕВА

Девы говорят все, что думают о людях, и не умеют сдерживать свои эмоции. Их правда зачастую мешает им жить, ведь она никому не нужна, да еще и доставляет окружающим много проблем. Земфира не так давно раскритиковала молодых певиц Гречку и Монеточку, пользующихся популярностью в Интернете. Несмотря на резкие замечания не только их репертуара, голоса, манеры исполнения, она также «прошлась» по внешнему виду девушек. Несмотря на то, что Гречка нашла в себе силы поблагодарить кумира миллионов за критику, все же отказалась выступать с ней на одной сцене на недавнем фестивале.

7 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ