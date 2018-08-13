Искусство обмана: самые лживые знаки Зодиака

Некоторые люди не могут обойтись без того, чтобы произвести впечатление на собеседника и позволяют себе исказить действительность. Однако иногда ложь поражает своими масштабами. Астролог Сергей Ланг разобрался, какие знаки Зодиака больше остальных подвержены такой привычке, пишет Starhit.
12 МЕСТО – КОЗЕРОГ
Козероги не любят и главное не умеют врать! «Оставаться честным до конца своих дней!» – таков девиз представителей этого знака зодиака. Даже в самые тяжелые моменты Ольга Бузова старается быть максимально открытой со своими поклонниками. Она не стала делать тайну из своего развода, честно признается в том, что сейчас ее сердце свободно, и ради того, чтобы не испытывать муки одиночества, с головой уходит в работу.
11 МЕСТО – СТРЕЛЕЦ
Стрельцы любят правду какая бы она ни была. Они не хотят быть обманутыми, и сами не проявляют интереса лгать. Певица Анна Седокова последнее время страдает от отсутствия мужского внимания. И если многие артистки старательно делают вид, что в их личной жизни все прекрасно, то бывшая участница «ВИА Гры» не боится осуждения и сострадания – она открыто говорит о том, что ей плохо без любимого человека рядом.
10 МЕСТО – ОВЕН
Овны являются очень честными людьми. Но порой их слова приносят боль окружающим, ведь их совсем не волнует, что будут делать с этой правдой окружающие. Не так давно Эвелина Бледанс рассказала о том, что знаменитый актер Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее сыном Семеном, который страдает синдромом Дауна. Артистку это возмутило – ведь для «особенных» детей очень важно иметь снимки со знаменитостями. После шумихи Эвелина все же извинилась перед Константином – ведь он имел полное право отказаться от снимка по любой причине.
9 МЕСТО – ТЕЛЕЦ
Тельцы любят спокойную жизнь, а ложь – это постоянный экстрим и опасность, ведь вранье может всплыть наружу. Поэтому представители этого знака зодиака предпочитают жить так, чтобы им не приходилось лишний раз оправдываться. Звезда 90-х Андрей Губин не скрывает своего бедственного положения. Несмотря на то, что когда-то он пользовался огромной популярностью у девушек, артист так и не женился. Теперь он страдает, что не может наладить личную жизнь.
8 МЕСТО – ДЕВА
Девы говорят все, что думают о людях, и не умеют сдерживать свои эмоции. Их правда зачастую мешает им жить, ведь она никому не нужна, да еще и доставляет окружающим много проблем. Земфира не так давно раскритиковала молодых певиц Гречку и Монеточку, пользующихся популярностью в Интернете. Несмотря на резкие замечания не только их репертуара, голоса, манеры исполнения, она также «прошлась» по внешнему виду девушек. Несмотря на то, что Гречка нашла в себе силы поблагодарить кумира миллионов за критику, все же отказалась выступать с ней на одной сцене на недавнем фестивале.
7 МЕСТО – ВОДОЛЕЙ
Водолеи очень гибкие люди, они предпочитают врать только в случае крайней необходимости, когда ложь может помочь избежать проблемы. Но в целом Водолеи все-таки за правду. Вера Брежнева долго не признавалась в браке с Константином Меладзе. На протяжении долгого времени певица и продюсер старались обходить вопросы личной жизни стороной. Однако сейчас они открыто говорят о своих чувствах друг к другу.
6 МЕСТО – ЛЕВ
Львам важно то, что одних думают окружающие, поэтому стараются всячески скрывать свои недостатки. Им кажется, что благодаря вранью они выглядят в глазах других людей чуть лучше, чем есть на самом деле. Сценический образ Анны Плетневой довольно провокационный – высокие каблуки, минимум одежды, откровенные клипы. Однако в жизни артистка – примерная жена и мама троих детей.
5 МЕСТО – ВЕСЫ
Весы умеют врать, в какой-то степени это даже можно называть их талантом. Они преподносят информацию так, что в нее верят абсолютно все. В начале карьеры Лена Катина пела в группе «t.A.T.u» вместе с Юлией Волковой. Девушки выступали на сцене в школьной форме, двусмысленно держались за руки, изображая однополую любовь. Прошло время – каждая из артисток обзавелась собственной семьей, а прошлое осталось не больше, чем образом.
4 МЕСТО – РЫБЫ
Рыбы – скользкие натуры, поэтому врут достаточно часто. К тому же представители этого знака зодиака любят фантазировать, а в этом случае без обмана никак. Анна Семенович когда-то с удовольствием рассказывала о своем романе с Олегом Фоминым. Однако со временем она призналась, что это было не больше, чем фикция. После этого Анна зареклась никогда не обманывать.
3 МЕСТО – СКОРПИОН
Скорпионы врут достаточно редко, но их ложь очень болезненна. Например, они могут долго и успешно скрывать свои отношения на стороне, причем их партнер будет уверен в том, что ему не изменяют. Союз Тимати и Алены Шишковой многие называли идеальным – белокурая модель с удовольствием воспитывала их общую дочь Алису, а папа ни в чем не отказывал своей семье. Однако затем поползли слухи о том, что Алена отправилась отдыхать вместе с футболистом Антоном Шуниным. Со временем выяснилось, что между ними действительно завязался роман.
2 МЕСТО – БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы двойственны и ложь – часть их жизни. Они так часто врут, что сами не помнят, кому что говорят. Это приводит Близнецов к определенным проблемам. Дана Борисова не признавалась в том, что употребляла запрещенные вещества. Ее мама обратилась к друзьям, чтобы они помогли дочери справиться с тяжелой зависимостью. В итоге сейчас Борисова в полном порядке и благодарит коллег, которые не оставили ее в беде.
1 МЕСТО – РАК
Раки – закрытые люди и редко перед кем открывают свою душу. Ложь – это их способ защиты. К тому же, представители этого знака Зодиака не любят, когда за них переживают близкие, а, значит, есть только один проверенный способ избежать этого – обман. Актриса Нонна Гришаева легко перевоплощается в разные образы в театре и на экране. В одном из спектаклей она и Дмитрий Исаев играли влюбленную пару. Однако артистов заметили на романтической прогулке за пределами сцены – на гастролях в Сочи они устроили романтическую прогулку, которая закончилась задушевными разговорами на всю ночь в лобби гостиницы. Однако супруг Гришаевой Александр Нестеров полностью доверяет жене и не устраивает сцен ревности.