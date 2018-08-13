Пригожин, Садальский и Запашный накинулись на Вайкуле за отказ выступать в Крыму

По признанию Пригожина, он относится к Вайкуле с большим уважением и «совершенно не ожидал» от нее таких слов.

«Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать…» - цитирует продюсера РИА Новости.

По его словам, не согласные с политикой властей РФ артисты, например, украинский коллектив «Океан Эльзы», просто решили не приезжать в нашу страну, но любовь их поклонников от этого не угасла.

Также Пригожин напомнил о музыкальном конкурсе Вайкуле в Юрмале, организованном после переноса в Сочи «Новой волны».

«В чем парадокс этой истории - приглашать артистов из страны-агрессора на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием», - заявил продюсер.

В свою очередь, российский актер Станислав Садальский на фоне скандального высказывания Лаймы заявил, что не поедет на Украину.

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я - на Украину, там русских обижают!» - отметил он, добавив, что не появится в этой стране, пока Порошенко является ее президентом.

По словам Садальского, он недавно приехал из Латвии, где стал свидетелем «отвратительного отношения к русским», но саму Вайкуле при этом он считает замечательным человеком.

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный, в свою очередь, подверг бурной критике слова Лаймы Вайкуле, которая также, напомним, нелестно отозвалась об СССР, передает TopNews.

«Дорогая вы "наша" Лайма. Если бы не Советский Союз, то вы бы никогда так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!» - отметил он в соцсетях.

Он также напомнил, что Лайма Вайкуле не стала отказываться от звания заслуженной артистки Латвийской ССР, хотя у нее была такая возможность. Слова певицы он охарактеризовал как попытку укусить руку, которая продолжает ее кормить.

«Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список "Миротворца" Эдгард Запашный, человек, который до сих пор во всех анкетах пишет, что родился в СССР!» - закончил он свою публикацию, сопроводив ее хэштегами #ненесичушь и #стыдно.

Высказался по поводу слов артистки и глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он призвал звезду не рассматривать ситуацию с полуостровов «через кошелек», так как творчество «не измеряется в серебряниках».