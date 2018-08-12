Вынесли деньги и украшения. Квартиру матери Ольги Бузовой ограбили на 78 000 евро

В Санкт-Петербурге обокрали мать Ольги Бузовой. Вор залез в окно элитной квартиры, которую ей подарила дочь, и вынес 9000 евро, 10 000 долларов, а также ювелирные украшения. Как сообщает телеграм-канал Mash, общий ущерб составил около 6,2 млн рублей (почти 78 тысяч евро).

Квартира, где живет мать Оли Бузовой, находится на набережной реки Карповки. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Отметим, что мать певицы, как сообщалось ранее, работает стоматологом в клинике.