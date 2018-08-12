Нет слов, только восторг! Шарлиз Терон восхитила публику роскошным внешним видом

В последнее время Шарлиз Терон все реже появляется на публике. Не могут заставить актрису выйти в свет даже обязательные премьеры, на которых презентуют фильмы с ее участием и ее присутствие очень важно.

Почему Шарлиз так не любит блистать на публике - неизвестно. Вполне вероятно, что за долгие годы карьеры она устала от светской жизни и теперь предпочитает проводить свободное время с семьей и близкими друзьями.

ФОТО: Richard Shotwell / AP

Однако порой Шарлиз все же делает исключения. Так, на днях она посетила традиционный прием Голливудской ассоциации иностранной прессы. Для появления на публике актриса выбрала элегантное черное миди-платье с декольте и объемным бантом. Свой образ звезда дополнила черными лодочками и драгоценными колье. Сдержанный и очень стильный образ, не так ли?