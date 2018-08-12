Красавица с пышным бюстом: Тина Кароль показала, как выглядела в студенческие годы

Украинская певица и тренер "Голоса країни" Тина Кароль, которая презентовала именные стикеры в приложении Viber, опубликовала в фан-группе в Instagram архивное фото.
На снимке артистка изображена в юном возрасте: с собранными в хвост волосами и в черной обтягивающей водолазке, которая подчеркнула ее пышный бюст. В подписи к фото она отметила, что в студенческие годы у нее был кризис – она переставала петь и учиться.
В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!