Вс, 12.08.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Красавица с пышным бюстом: Тина Кароль показала, как выглядела в студенческие годы

Красавица с пышным бюстом: Тина Кароль показала, как выглядела в студенческие годы

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тина Кароль

ФОТО: Фото организаторов

Украинская певица и тренер "Голоса країни" Тина Кароль, которая презентовала именные стикеры в приложении Viber, опубликовала в фан-группе в Instagram архивное фото.

На снимке артистка изображена в юном возрасте: с собранными в хвост волосами и в черной обтягивающей водолазке, которая подчеркнула ее пышный бюст. В подписи к фото она отметила, что в студенческие годы у нее был кризис – она переставала петь и учиться. 

В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! И... помните эти слова? Услышь себя, познай себя — ты вселенная!

ФОТО: скриншот

Читать также

Актуально

НАВЕРХ