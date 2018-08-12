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Восемь тревожных признаков, что вашему телу не хватает витамина В12

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ФОТО: Scanpix

Хотя недостаточность микроэлементов случается чаще, чем недостаточность витаминов, как минимум каждый четвёртый взрослый страдает от дефицита витамина B12.

Поэтому мы решили рассказать вам о симптомах и причинах этого явления, а также о способах борьбы с ним!

Что такое витамин B12?

Несмотря на рекламную болтовню, убеждающую вас, будто витамин B12 — это некий магический источник энергии, в нем не содержится энергии как таковой. Впрочем, если вы болеете пернициозной анемией, вызывающей постоянные ощущения слабости и усталости, то резкое увеличение витамина B12 действительно будет означать для вас прилив сил, пишет Lifter.

Это объясняется тем, что витамин B12 играет ключевую роль в выработке эритроцитов, разносящих по организму кислород. Без кислорода мы жить не можем! Так что неудивительно, что насыщение крови кислородом придаёт нам энергии и жизненных сил.

Зачем нам нужен B12?

Витамин B12 поддерживает в организме целый ряд функций, в частности:

  • выработку гормона надпочечников;
  • нормальное кровообращение;
  • формирование эритроцитов;
  • нормальную работу нервной системы;
  • хорошее пищеварение;
  • усвоение железа;
  • обмен жиров и углеводов;
  • рост и формирование нервов;
  • женское репродуктивное здоровье.

Группы риска по дефициту B12

Дефицит витамина B12 в первую очередь грозит следующим группам населения:

  • людям старше 60 лет, у которых понижена выработка желудочного сока;
  • больным аутоиммунными заболеваниями (например, глютеиновая болезнь или гранулематозный энтерит);
  • веганам и вегетарианцам, не употребляющим продукты животного происхождения;
  • диабетикам, принимающим метформин, который препятствует усвоению B12.

Симптомы дефицита B12

  1. Если вас все время клонит в сон, возможно, у вас недостаток кислорода в крови.
  2. Если вы ощущаете онемение, затекание или покалывание в конечностях, будьте осторожны! Это типичные признаки повреждения нервов из-за недостатка B12.
  3. Потеря памяти — частый признак недостатка B12, особенно в молодости, когда она не может быть вызвана старческим слабоумием.
  4. Слабость и головокружения — ещё один симптом недостатка кислорода в крови.
  5. Пожелтение кожи может быть симптомом распада кровяных телец, приводящего к выработке жёлтого пигмента. При дефиците B12 организм не в состоянии создавать клетки с прочными стенками.
  6. Гладкий язык говорит об утрате сосочков (бугорков на поверхности языка). Если еда кажется вам безвкусной, это может быть следствием потери вкусовых сосочков, вызванной пониженным уровнем B12.
  7. Если у вас непривычно тревожное или плаксивое настроение, это может быть вызвано дефицитом B12, который участвуете в выработке «гормонов счастья» серотонина и дофамина.
  8. Повреждение зрительных нервов может приводить к раздвоению и нечёткости зрения. Если вы стали замечать непривычные тени в поле зрения, проверьтесь: это тоже может оказаться симптомом недостачи витамина B12.

Пищевые источники B12

Растения не испытывают метаболической потребности в витамине B12 и поэтому не вырабатывают его. Поэтому получить B12 можно только из продуктов животного происхождения или витаминизированных продуктов. Вот хорошие источники:

  • Морепродукты: сардины, лосось, тунец, треска, креветки и гребешки.
  • Мясо: говядина, свинина, курятина, баранина, козлятина и индюшатина.
  • Молочные продукты: коровье молоко, твёрдые и мягкие сыры, творог, сырковая масса и йогурт.
  • Яйца: все витамины и микроэлементы содержатся в желтках.
  • Для веганов: пищевые дрожжи, витаминизированное кокосовое молоко и темпе.

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