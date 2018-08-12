Восемь тревожных признаков, что вашему телу не хватает витамина В12

Поэтому мы решили рассказать вам о симптомах и причинах этого явления, а также о способах борьбы с ним!

Что такое витамин B12?

Несмотря на рекламную болтовню, убеждающую вас, будто витамин B12 — это некий магический источник энергии, в нем не содержится энергии как таковой. Впрочем, если вы болеете пернициозной анемией, вызывающей постоянные ощущения слабости и усталости, то резкое увеличение витамина B12 действительно будет означать для вас прилив сил, пишет Lifter.

Это объясняется тем, что витамин B12 играет ключевую роль в выработке эритроцитов, разносящих по организму кислород. Без кислорода мы жить не можем! Так что неудивительно, что насыщение крови кислородом придаёт нам энергии и жизненных сил.

Зачем нам нужен B12?

Витамин B12 поддерживает в организме целый ряд функций, в частности:

выработку гормона надпочечников;

нормальное кровообращение;

формирование эритроцитов;

нормальную работу нервной системы;

хорошее пищеварение;

усвоение железа;

обмен жиров и углеводов;

рост и формирование нервов;

женское репродуктивное здоровье.

Группы риска по дефициту B12

Дефицит витамина B12 в первую очередь грозит следующим группам населения:

людям старше 60 лет, у которых понижена выработка желудочного сока;

больным аутоиммунными заболеваниями (например, глютеиновая болезнь или гранулематозный энтерит);

веганам и вегетарианцам, не употребляющим продукты животного происхождения;

диабетикам, принимающим метформин, который препятствует усвоению B12.

Симптомы дефицита B12

Если вас все время клонит в сон, возможно, у вас недостаток кислорода в крови. Если вы ощущаете онемение, затекание или покалывание в конечностях, будьте осторожны! Это типичные признаки повреждения нервов из-за недостатка B12. Потеря памяти — частый признак недостатка B12, особенно в молодости, когда она не может быть вызвана старческим слабоумием. Слабость и головокружения — ещё один симптом недостатка кислорода в крови. Пожелтение кожи может быть симптомом распада кровяных телец, приводящего к выработке жёлтого пигмента. При дефиците B12 организм не в состоянии создавать клетки с прочными стенками. Гладкий язык говорит об утрате сосочков (бугорков на поверхности языка). Если еда кажется вам безвкусной, это может быть следствием потери вкусовых сосочков, вызванной пониженным уровнем B12. Если у вас непривычно тревожное или плаксивое настроение, это может быть вызвано дефицитом B12, который участвуете в выработке «гормонов счастья» серотонина и дофамина. Повреждение зрительных нервов может приводить к раздвоению и нечёткости зрения. Если вы стали замечать непривычные тени в поле зрения, проверьтесь: это тоже может оказаться симптомом недостачи витамина B12.

Пищевые источники B12

Растения не испытывают метаболической потребности в витамине B12 и поэтому не вырабатывают его. Поэтому получить B12 можно только из продуктов животного происхождения или витаминизированных продуктов. Вот хорошие источники:

Морепродукты: сардины, лосось, тунец, треска, креветки и гребешки.

сардины, лосось, тунец, треска, креветки и гребешки. Мясо: говядина, свинина, курятина, баранина, козлятина и индюшатина.

говядина, свинина, курятина, баранина, козлятина и индюшатина. Молочные продукты: коровье молоко, твёрдые и мягкие сыры, творог, сырковая масса и йогурт.

коровье молоко, твёрдые и мягкие сыры, творог, сырковая масса и йогурт. Яйца: все витамины и микроэлементы содержатся в желтках.

все витамины и микроэлементы содержатся в желтках. Для веганов: пищевые дрожжи, витаминизированное кокосовое молоко и темпе.