Знаменитая российская писательница закрутила роман через три месяца после смерти мужа

Я теперь одна. Ему было всего 47 лет. Оторвался тромб, все внезапно, мгновенно. Мы отдыхали вместе на Кубе, я сама везла тело. И осталась маленькая обида на него — за своим здоровьем он следил плохо. Ходил с давлением 250 на 120, это же постоянный гипертонический криз! Но я не могла заставить его пойти к врачам, он не слушал

Несмотря на то что встречу с третьим мужем писательница считала судьбоносной, спустя три месяца после его смерти она встретила другого мужчину. Сейчас Шилова говорит, что не хочет замуж, но и не терпит одиночества.

На меня сильно обиделись его родственники. Они считают, что я должна тонуть в горе. Но я не могу все бросить и закрыться дома. Если я сейчас надену черную косынку, буду плакать и стенать, что жизнь кончена, — кому от этого станет легче? Играть в жертву проще всего. Сложнее найти силы быть счастливой дальше

Помимо перемен на личном фронте у Шиловой идет война с коммунальщиками. Помимо того что ей приходят огромные счета за воду, так как расчет идет по метражу жилья, ей нужно получать особое разрешение, если к ней захотят прийти друзья.

"Когда я купила пентхаус, меня поразило, что гостей тут можно приглашать только за деньги. Если их больше семи человек (а ко мне на день рождения может и 20 прийти), это называется "массовое мероприятие". За три дня надо заявить в ТСЖ, принести копии паспортов приглашенных, оплатить почасовую работу охранников, которые будут дежурить у дверей квартиры, и уборщицы, которая подметет лестницу. Да еще после 23:00 выставляй всех за дверь", — пожаловалась писательница.