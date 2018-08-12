Кто заказывал стриптиз? Ким Кардашян опошлила день рождения сестры

Поздравить Кайли пришли мать Крис Дженнер и сестры Ким, Кортни и Хлоя Кардашян и Кендалл Дженнер. Вечеринка проходила гламурно — именинница, которая недавно попала на обложку Forbes, денег не пожалела. После они переместились в ресторан Delilah, где висела картина с изображением их семьи, а за музыкальное сопровождение отвечал бойфренд Кайли — рэпер Трэвис Скотт. Также в числе развлечений были наполненный шарами бассейн и персонализированные куклы Барби.

Кайли появилась на празднике с длинными белыми волосами, завязанными в хвост, и ярком розовом платье с туфлями в тон. А потом сменила его на блестящий розовый комбинезон.

Но, кажется, ее затмила старшая сестра, которая тоже появилась в розовом наряде, но выглядела слишком сексуально и откровенно. Короткое платье подчеркивало все изгибы Ким и эффектно сдавливало грудь. К тому же модель похвасталась похудевшей талией.

ФОТО: BLLOS2 / MEGA