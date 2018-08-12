Вс, 12.08.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Кто заказывал стриптиз? Ким Кардашян опошлила день рождения сестры

Кто заказывал стриптиз? Ким Кардашян опошлила день рождения сестры

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кайли Дженнер устроила вечеринку по поводу своего 21-летия в ресторане Craig в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, пишет Лайф.

Поздравить Кайли пришли мать Крис Дженнер и сестры Ким, Кортни и Хлоя Кардашян и Кендалл Дженнер. Вечеринка проходила гламурно — именинница, которая недавно попала на обложку Forbes, денег не пожалела. После они переместились в ресторан Delilah, где висела картина с изображением их семьи, а за музыкальное сопровождение отвечал бойфренд Кайли — рэпер Трэвис Скотт. Также в числе развлечений были наполненный шарами бассейн и персонализированные куклы Барби.

Кайли появилась на празднике с длинными белыми волосами, завязанными в хвост, и ярком розовом платье с туфлями в тон. А потом сменила его на блестящий розовый комбинезон.

Но, кажется, ее затмила старшая сестра, которая тоже появилась в розовом наряде, но выглядела слишком сексуально и откровенно. Короткое платье подчеркивало все изгибы Ким и эффектно сдавливало грудь. К тому же модель похвасталась похудевшей талией.

ФОТО: BLLOS2 / MEGA

В дополнение к наряду она выбрала сиреневые босоножки и красную прозрачную сумочку. А прическу она сделала в стиле мокрых волос. В качестве главного "аксессуара" звезды выступал ее муж — знаменитый рэпер Канье Уэст.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ