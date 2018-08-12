Попался на изменах. Рита Дакота и Влад Соколовский решили развестись

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, Рита Дакота и Влад Соколовский, собираются подать на развод. Как сообщает Super, такое решение приняла Дакота, узнавшая об изменах своего мужа. Сейчас исполнительница вместе с дочерью находится в Греции. Она отменила ближайшее выступление, которое должно было пройти в Нижнем Тагиле. Девушка сослалась на личные обстоятельства.

С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Всё, что казалось красивой картинкой, семьёй, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре, — написала она в соцсетях.

A post shared by РИТА ДАКОТА (@ritadakota) on Aug 2, 2018 at 1:32am PDT

Она призналась, что ушла от супруга сразу, как только узнала о его изменах. Причём, по словам Дакоты, отношения на стороне у супруга были и в самом начале их отношений, и когда она ждала ребёнка. Другие отношения были, по словам девушки, у Влада вплоть до того момента, когда она об этом узнала.

Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его

Причем, как утверждает Рита, отец Влада был в курсе происходящего. По словам девушки, у неё есть "железные доказательства" неверности супруга.

Увы, это лишь верхушка айсберга морального портрета моего мужа, с которым я "познакомилась" лишь теперь. Однако он отец моего ребёнка, и мне придётся искать в себе силы и мудрость, чтобы у Мии был папа

Дакота отметила, что однажды постарается простить Соколовского и "снова с ним заговорить". Сейчас же в семье происходит раздел имущества.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский поженились 3 июня 2015 года: пышная свадьба в гангстерской тематике проходила на берегу Химкинского водохранилища. В октябре 2017-го Рита и Влад стали родителями: у них родилась дочь Мия.