А вы точно певица? Ники Минаж выпустила альбом с очень сексуальным фото на обложке СМОТРИ!
11 августа 2018, 15:59
Рэп-исполнительница Ники Минаж выпустила четвертый студийный альбом под названием Queen. Среди записей совместные композиции с Эминемом, Лил Уэйном, Арианой Гранде, The Weeknd, Future.
Всего в альбоме 19 треков, некоторые были представлены ранее. Есть даже клипы на часть из них: к примеру, Bed и Chun-Li.
Отметим, что изначально релиз альбома планировали на 15 августа, но накануне Минаж решила перенести дату премьеры на 10 августа.
Отметим, что в июне она представила обложку своего альбома. На фото девушка предстала практически без одежды — её заменили крупные украшения.