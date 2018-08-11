Сб, 11.08.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • А вы точно певица? Ники Минаж выпустила альбом с очень сексуальным фото на обложке

А вы точно певица? Ники Минаж выпустила альбом с очень сексуальным фото на обложке СМОТРИ!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Nicki Minaj

ФОТО: Instagram / Instagram

Рэп-исполнительница Ники Минаж выпустила четвертый студийный альбом под названием Queen. Среди записей совместные композиции с Эминемом, Лил Уэйном, Арианой Гранде, The Weeknd, Future.

ФОТО: Twitter / Twitter

Всего в альбоме 19 треков, некоторые были представлены ранее. Есть даже клипы на часть из них: к примеру, Bed и Chun-Li.

Отметим, что изначально релиз альбома планировали на 15 августа, но накануне Минаж решила перенести дату премьеры на 10 августа.

Отметим, что в июне она представила обложку своего альбома. На фото девушка предстала практически без одежды — её заменили крупные украшения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ