А вы точно певица? Ники Минаж выпустила альбом с очень сексуальным фото на обложке

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Всего в альбоме 19 треков, некоторые были представлены ранее. Есть даже клипы на часть из них: к примеру, Bed и Chun-Li.

Отметим, что изначально релиз альбома планировали на 15 августа, но накануне Минаж решила перенести дату премьеры на 10 августа.